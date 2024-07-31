台灣經濟好嗎？全年GDP估3.91%！官員分析穩定向上　4數據一次看

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觀察Q2的經濟成長率，由於出口擴增不如預期，故GDP較5月預測的5.18%，下修0.09個百分點至5.09%，商品出口比預測數少了47億美元。AI帶旺出口的程度沒有過往推估的好，AI商機固然存在，但時機尚無法確定，包括AI資訊科技的發展、量產、應用進程等，皆為不確定因素。傳產回溫速度也比預估的還要慢，部分貨品因海外有產能開出，也是造成商品出口不如預期的原因之一，不過出口本身的表現並沒有不好。
在民間消費的部分，受惠於就業市場穩健與調薪的所得效果，以及股市創高的財富效果，第2季零售業、餐飲業營業額分別年增2.68％及3.81％，跨境旅遊熱絡帶動航空客運與國人國外消費續增，金融市場交易升溫也挹注證券、基金等交易手續費，併計各項並剔除來台旅客消費影響及物價因素後，概估第2季民間消費實質成長2.71％，較預測數增加0.12個百分點，其中國人在國內消費實質成長1.37％，國人在國外消費實質成長32.39％，但旅行支出，不影響整體GDP。
主計總處官員提到，國內消費中，較大增幅的項目首先包括行動電話的銷售增加約1成，由於3G基地台退場，產生一波換機潮；金融市場交易熱絡，證券或基金的手續費增幅也有3至5成；航空客運收入則有7%增幅。
值得一提的是，Q2資本形成遠高於預期，主要是由於投資、存貨變動比預期好，投資方面，Q2基本設備的投資轉為成長，成功終結5季負成長，主要是由於機械投資相關指標明顯轉好。其中半導體設備進口Q2年增11.71%，Q1年減54.43%，明顯可見，相關數字的呈現，Q2皆遠優於Q1。
國內投資財生產量也增18.62％，機械設備投資、營建工程與智慧財產投資均呈成長，加上廠商備料及回補庫存需求增加。在營建投資部分，也有蠻好的表現，今年4至5月，核發建照樓地板面積年增11.79%，核發使用執照年增9.2%。官員表示，股市帶旺房市，加上新青安優惠貸款助攻，民眾購屋意願積極，4至5月買賣移轉棟數年增35.5%，帶動裝潢需求。
官員分析，從去年第二季開始，國內經濟有了明顯的轉變，在季增率方面已連續成長5季，分別為1.8%（2023Q2）、2.07%（2023Q3）、2.40%（2023Q4）、0.27%（2024Q1）、0.03% （2024Q2），在較高的基礎上，經濟方面要有更大幅度的進步較為困難，不過整體來看，國內經濟情勢仍是穩定向上。