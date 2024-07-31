奧運現場／甘家葳0：5落敗！16強止步 防守破綻被抓到成致命傷
台灣拳擊猛將甘家葳今(31)日在男子71公斤級16強登場，對決美國Omari Jones，雖然甘家葳展現高昂鬥志，且進攻企圖心強烈，但防守破綻被抓到，可惜最終仍以０:５落敗，首次奧運之旅止步。
特派記者廖聿偉/巴黎報導
甘家葳在去年杭州亞運一戰成名，過去還是黃筱雯的陪練員，如今打出名堂，在亞運強忍喪母的痛，一路殺進金牌戰，才因為受傷被迫退賽，但仍進帳一枚亞運銀牌，名列本屆第8種子。
Omari Jones年僅21歲，曾於2021年拿下世錦賽銀牌，擁有180公分的身高，臂展是Jones最大的優勢。
甘家葳防守破綻被抓到
首回合甘家葳利用靈活的閃躲，伺機從內側進攻Jones，並多次壓迫對手至擂台角落，但裁判認為Jones有效擊打較多，加上甘家葳防守破綻被抓到，裁判一致給Jones 10分，首回合甘家葳以0：5落後。
甘家葳在第二回合加強進攻，美國選手Jones利用前手直拳步步進逼，甘家葳太快第一波就殺進去，反而被Jones抓到，多次被擊中。此回合甘家葳又以0：5落後。
陷入絕對劣勢的甘家葳最後一回合放手一搏，全力猛攻，Jones打法則趨於保守，不斷閃躲，主打反擊，最終甘家葳還是以0：5落敗。