謝國樑基隆車站直播被驅離 林俊憲：是什麼行動藝術嗎？
基隆市長謝國樑近日來於社群平台開直播與網友互動，而今（31）日則是到基隆火車站與乘客問好並發送政策筆記本，未料過程中台鐵工作人員表明「台鐵須行政中立」，要求謝到車站範圍外，直播也因而中斷。對此民進黨立委林俊憲表示，市長在自己城市的火車站被驅離，「這是什麼行動藝術嗎？」早上應該是一個市長最忙的時候，怎麼有「基隆時間」跑去車站遊蕩？
記者陳威叡／台北報導
對於謝國樑赴基隆車站發政策筆記本被勸離，林俊憲表示，市長在自己城市的火車站被驅離，這是什麼行動藝術嗎？並強調，要是下會期有國民黨立委敢在交通委員會藉此為難台鐵的話，自己一定會阻止到底。
林俊憲說，台鐵只是嚴守行政中立，無論是台鐵、高鐵或是各縣市的捷運，依法都明文禁止散發宣傳物品，謝國樑在車站問好還發政策筆記本，跟選舉時拉票有什麼不同？當然會被驅離。
林俊憲表示，照理來說，早上應該是一個市長最忙的時候，跟各局處開市政會議、給出指示，讓市政順暢運行，怎麼還有「基隆時間」每天跑去車站遊蕩？這豈不是在昭告市民，市府有沒有你在都沒差別？
最後林俊憲表示，正常人面臨罷免，都是待在自己的職位上，努力證明自己的工作表現值得留下來，謝國樑卻是在證明自己根本不重要。當個市長當到被驅離，丟的不是他自己的臉，而是整個城市的臉。