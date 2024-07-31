開箱高雄新飯店！1716元住在鬧區　備品用寶格麗、早餐吃「南豐」

我是廣告 請繼續往下閱讀
飯店內雖僅有28間客房，但是每間客房選配相當用心，像是豪氣地選用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，還有義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。
而為了提供卓越的住宿體驗，飯店備有全天候便捷的洗衣、烘乾的自助洗衣服務，讓人感受到家的舒適與溫暖。另有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店。
「天成逸旅-舶寓高雄」現推優惠價，即日起至2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，等同每人每晚僅需1,716元起即可入住舒適客房，且因為飯店內三家餐廳目前還在規劃、未正式面客，因此隔日的早餐可以直接在房間內吃在地特色早餐，四款選擇也堪稱夢幻級。
首先是堪稱「速食南霸天」的丹丹漢堡，吃得到燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕等，搭配在地老店老江紅茶牛奶，盡享只有在地行家才懂得獨有好味道。或是可選擇高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯等佳餚，愜意體驗滿滿台式風情。這兩家都是高雄排隊美食，等於不用辛苦揮汗排隊，入住「天成逸旅-舶寓高雄」就能吃到。
另有海港鮮粥套餐，有鮮甜鮑魚干貝海鮮粥、手工肉包、紅燒肉等，用傳統風味開啟一日美好早晨，第四選擇則是照顧素食主義的住客，而推出朝氣蔬食餐。
鳳凰旅遊更與瑞神國際管理顧問公司合作，於天成逸旅-舶寓高雄打造多層次的餐飲、美學體驗，並陸續於9月到年底間營運，包含：1樓咖啡沙龍，將咖啡與花藝完美結合。2樓美學沙龍，提供全方位的美容服務，包括美容、美髮、美體、美甲和美睫等，並有專業的美容師和高端的產品。3樓夏泉中餐廳，以台菜風格供應午餐與晚餐料理。11樓擁有絕佳視野的頂樓露天酒吧，能俯瞰中央公園的綠地和五福商圈的夜景。
天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「鳳凰旅遊與天成飯店集團看好高雄觀光旅遊量能與優勢攜手合作，預估至2024年底，住房率有望提升至85%。此外，另推出客製化企業、家庭團體旅遊包棟優惠，整棟飯店為專屬空間，無論是家族旅遊、公司行號犒賞員工獎勵旅遊或好友出遊都非常合適。預估可望驅動飯店整體業績成長1-2成。」
同樣今年將在高雄開幕的，還有大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management, オークラニッコー ホテルマネジメント）旗下日航酒店（Hotel Nikko, ホテルニッコー），預計將於2024年下半年度於高雄開幕。
集團派任擁有三十餘年豐富酒店管理經驗的福元雅彥擔任總經理，餐飲則由國際豐富經驗的總料理長瀬戸本秀人（Setomoto Hideto）帶領，過去曾服務於新加坡洲際酒店（InterContinental Singapore）、埃及赫利奧波利斯酒店（Heliopolis Towers Hotel）等高端餐飲體系日本料理，資歷二十餘年。
「高雄日航酒店」位在高雄亞洲新灣區，將打造22層樓高、260間客房國際級日系酒店，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及五間各具風格的餐廳酒吧，日本料理秉持日系品牌底蘊，規劃供應精緻化的和食、壽司及鐵板燒料理，全日餐廳打造寰宇自助式全日餐飲，還有中餐廳規劃精緻粵菜，咖啡廳及空中酒吧擬推出烘焙、西點、咖啡及酒精飲品。