台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

開箱高雄新飯店！1716元住在鬧區　備品用寶格麗、早餐吃「南豐」

▲鳳凰旅遊與天成飯店集團合作的「天成逸旅-舶寓高雄」，七月初試營運後，現又祭出優惠價，即日起自2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，等同每人每晚僅需1,716元。(圖／記者葉盛耀攝)
▲鳳凰旅遊與天成飯店集團合作的「天成逸旅-舶寓高雄」，七月初試營運後，現又祭出優惠價，即日起自2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，等同每人每晚僅需1,716元。(圖／記者葉盛耀攝)

記者葉盛耀/綜合報導

高雄今年新飯店陸續開幕！鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的「天成逸旅-舶寓高雄」，位在高雄中心鬧區「中央公園」商圈，七月初試營運後，現又祭出優惠價，即日起自2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，等同每人每晚僅需1,716元。週日至週四連續入住兩晚6,688元起。而大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management）旗下高雄日航酒店，預計也將於2024年年底於高雄開幕。

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天成逸旅-舶寓高雄 (Voyage Kaohsiung by Cosmos Oasis) 以「游港都 緻生活」為主題，飯店以海港、貨櫃為設計概念，納入雋永內斂的新東方美學。以貨櫃主體層層堆疊，構築出純白優雅的建築外觀，串聯海洋與港口、船舶與舶來品等元素。

▲「天成逸旅-舶寓高雄」以「游港都 緻生活」為主題，飯店以海港、貨櫃為設計概念。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「天成逸旅-舶寓高雄」以「游港都 緻生活」為主題，飯店以海港、貨櫃為設計概念。（圖／記者葉盛耀攝）
飯店內雖僅有28間客房，但是每間客房選配相當用心，像是豪氣地選用席夢思頂級床墊，配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機及TWININGS唐寧茶，還有義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。

▲鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的「天成逸旅-舶寓高雄」僅28個房間，但是每個房間內選用的是高檔的席夢思床墊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的「天成逸旅-舶寓高雄」僅28個房間，但是每個房間內選用的是高檔的席夢思床墊。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間選用席夢思床墊，還有高檔的義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。（圖／記者葉盛耀攝）
▲房間選用席夢思床墊，還有高檔的義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。（圖／記者葉盛耀攝）
而為了提供卓越的住宿體驗，飯店備有全天候便捷的洗衣、烘乾的自助洗衣服務，讓人感受到家的舒適與溫暖。另有健身房及結合台灣在地文化與設計的嚴選好品天成文旅概念店。

▲「天成逸旅-舶寓高雄」裡同樣也備有健身房。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「天成逸旅-舶寓高雄」裡同樣也備有健身房。（圖／記者葉盛耀攝）
「天成逸旅-舶寓高雄」現推優惠價，即日起至2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起，等同每人每晚僅需1,716元起即可入住舒適客房，且因為飯店內三家餐廳目前還在規劃、未正式面客，因此隔日的早餐可以直接在房間內吃在地特色早餐，四款選擇也堪稱夢幻級。

▲隔日的早餐可以直接在房間內吃在地特色早餐，並有四款選擇。（圖／記者葉盛耀攝）
▲隔日的早餐可以直接在房間內吃在地特色早餐，並有四款選擇。（圖／記者葉盛耀攝）
首先是堪稱「速食南霸天」的丹丹漢堡，吃得到燒肉蛋吐司、赤肉羹麵線、香甜米糕等，搭配在地老店老江紅茶牛奶，盡享只有在地行家才懂得獨有好味道。或是可選擇高雄飄香50年的南豐滷肉飯、控肉、滷魚肚、白菜滷、魚丸湯等佳餚，愜意體驗滿滿台式風情。這兩家都是高雄排隊美食，等於不用辛苦揮汗排隊，入住「天成逸旅-舶寓高雄」就能吃到。

▲早餐可以吃到高雄飄香50年的南豐滷肉飯，另有控肉、滷魚肚、白菜滷等配菜。（圖／記者葉盛耀攝）
▲早餐可以吃到高雄飄香50年的南豐滷肉飯，另有控肉、滷魚肚、白菜滷等配菜。（圖／記者葉盛耀攝）
另有海港鮮粥套餐，有鮮甜鮑魚干貝海鮮粥、手工肉包、紅燒肉等，用傳統風味開啟一日美好早晨，第四選擇則是照顧素食主義的住客，而推出朝氣蔬食餐。

鳳凰旅遊更與瑞神國際管理顧問公司合作，於天成逸旅-舶寓高雄打造多層次的餐飲、美學體驗，並陸續於9月到年底間營運，包含：1樓咖啡沙龍，將咖啡與花藝完美結合。2樓美學沙龍，提供全方位的美容服務，包括美容、美髮、美體、美甲和美睫等，並有專業的美容師和高端的產品。3樓夏泉中餐廳，以台菜風格供應午餐與晚餐料理。11樓擁有絕佳視野的頂樓露天酒吧，能俯瞰中央公園的綠地和五福商圈的夜景。

▲「天成逸旅-舶寓高雄」1樓的咖啡沙龍，將咖啡與花藝完美結合。（圖／記者葉盛耀攝）
▲「天成逸旅-舶寓高雄」1樓的咖啡沙龍，將咖啡與花藝完美結合。（圖／記者葉盛耀攝）
天成飯店集團品牌行銷公關處行銷長趙芝綺表示：「鳳凰旅遊與天成飯店集團看好高雄觀光旅遊量能與優勢攜手合作，預估至2024年底，住房率有望提升至85%。此外，另推出客製化企業、家庭團體旅遊包棟優惠，整棟飯店為專屬空間，無論是家族旅遊、公司行號犒賞員工獎勵旅遊或好友出遊都非常合適。預估可望驅動飯店整體業績成長1-2成。」

同樣今年將在高雄開幕的，還有大倉日航酒店管理集團（Okura Nikko Hotel Management, オークラニッコー ホテルマネジメント）旗下日航酒店（Hotel Nikko, ホテルニッコー），預計將於2024年下半年度於高雄開幕。

集團派任擁有三十餘年豐富酒店管理經驗的福元雅彥擔任總經理，餐飲則由國際豐富經驗的總料理長瀬戸本秀人（Setomoto Hideto）帶領，過去曾服務於新加坡洲際酒店（InterContinental Singapore）、埃及赫利奧波利斯酒店（Heliopolis Towers Hotel）等高端餐飲體系日本料理，資歷二十餘年。

▲高雄日航酒店的餐飲，則由國際豐富經驗的總料理長瀬戸本秀人（Setomoto Hideto）帶領。（圖／取自高雄日航酒店臉書）
▲高雄日航酒店的餐飲，則由國際豐富經驗的總料理長瀬戸本秀人（Setomoto Hideto）帶領。（圖／取自高雄日航酒店臉書）
「高雄日航酒店」位在高雄亞洲新灣區，將打造22層樓高、260間客房國際級日系酒店，設有健身房、游泳池、三溫暖、行政酒廊，及五間各具風格的餐廳酒吧，日本料理秉持日系品牌底蘊，規劃供應精緻化的和食、壽司及鐵板燒料理，全日餐廳打造寰宇自助式全日餐飲，還有中餐廳規劃精緻粵菜，咖啡廳及空中酒吧擬推出烘焙、西點、咖啡及酒精飲品。

▲大倉日航酒店管理集團旗下的日航酒店（Hotel Nikko, ホテルニッコー）公告，預計將於今年底於高雄開幕，此為酒店外觀示意圖。（圖／日航酒店提供）
▲大倉日航酒店管理集團旗下的日航酒店（Hotel Nikko, ホテルニッコー）公告，預計將於今年底於高雄開幕，此為酒店外觀示意圖。（圖／日航酒店提供）

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