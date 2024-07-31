動力火車也煞到李珠珢！尤秋興苦練「三振舞」 慘遭老婆吐槽
動力火車近來忙著籌備新專輯和巡演，在百忙之中仍在今（31）日出席公益活動，為喜憨兒基金會宣傳中秋節月餅禮盒。而先前動力火車現身大巨蛋，並在觀眾席跳著近期爆紅的「三振舞」，引爆許多話題，尤秋興也透露是老婆傳李珠珢跳舞的影片給他看，他想說很好玩就學了這段舞，這一次為了公益活動，尤秋興也豁出去，在現場重現三振舞，讓現場所有人都被逗到笑翻。
記者洪生儒／綜合報導
南韓啦啦隊女神李珠珢先前因為跳了一支「三振舞」在網路上爆紅，日前她也受邀來台灣演出，吸引大批粉絲搶票進到台北大巨蛋一睹她的盛世美顏。而尤秋興31日出席公益活動時，透露自己一開始很疑惑為什麼老婆會喜歡李珠珢，還傳了影片給他看，沒想到他越看越喜歡，甚至還跟著學了三振舞，「我練很久，練到喘不過氣，這舞真的好難。」尤秋興還跳給老婆看，沒想到老婆居然回他：「我沒有叫你學，我是說這個人很可愛！」
此外，上週因為李珠珢現身大巨蛋，尤秋興的老婆也說想去看她，於是尤秋興便約了顏志琳夫妻檔一起去，沒想到導播竟事先表示會拍到他們來現場，還邀請他們在座位上跳「三振舞」，顏志琳無奈表示自己當天是被強迫的，不過尤秋興則笑說：「平常我跟顏志琳聽到這個音樂就會想跳，所以不是只跳過這一次。」
動力火車近期每週都會到中國巡演，台北大巨蛋傳出最快9月可以辦演唱會，被問到未來會不會想到大巨蛋開唱，尤秋興則透露：「自己前天去的時候覺得大巨蛋是蠻舒服的地方，每個歌手都會想去越來越大的地方，迎向更大的挑戰，當然也希望有機會可以到大巨蛋開唱。」