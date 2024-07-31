超乎預期！聯電Q2毛利率達到35.2% 談下半年卻有2挑戰
聯電今（31）日公佈2024年第二季營運報告，合併營收為新台幣568億元，第二季毛利率達到35.2%、營業利益率24.5%，單季22/28奈米晶圓營收佔比33%、晶圓製造產能利用率68%。單季歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元，普通股每股獲利為新台幣1.11元，累計2024年上半年每股盈餘為新台幣1.95元。
記者許家禎／台北報導
聯電共同總經理王石表示，受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，聯電第二季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收佔比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，使第二季的毛利率表現優於預期。
王石指出，聯電在這一季宣布了多項技術進展，包含推出業界首創RFSOI製程技術的3D IC解決方案，以及領先市場的22奈米eHV顯示器驅動IC解決方案。這些技術的推出，展現了聯電在推動AI、5G和車用領域的關鍵技術上，致力於保持公司在特殊製程的領先地位。
展望第三季，王石表示公司預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電的22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。
然而，由於產能擴張帶來的折舊增加及電費提高，公司預期在下半年將面臨一些獲利的壓力。儘管面臨成本上的挑戰，公司有信心能像過去在逆境中展現韌性，維持穩健的獲利，並透過差異化的技術解決方案與多元製造布局的策略，協助我們的客戶強化供應鏈管理。