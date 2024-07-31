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估8月用電量仍高！台電：供電無虞「日尖峰備轉容量率維持10％」

▲台電預估8月民生及產業用電需求仍高，但供電能力充裕。（圖／台電高雄區營業處提供）
▲台電預估8月民生及產業用電需求仍高，但供電能力充裕。（圖／台電高雄區營業處提供）

記者林莞茜／綜合報導

盛夏炎熱，讓用電率屢創新高，本（7）月23日瞬時尖峰負載在13時38分創下4142萬瓩歷史新高，而針對8月供電狀況，台電今（31）日表示，預估日尖峰最大可達4615萬瓩、備轉容量率10%；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩、備轉容量率7%、備轉容量可達280萬瓩，供電能力充裕。

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台電預期8月天氣仍炎熱，且景氣亦持續熱絡、民生及產業用電需求仍高，在參考氣象資料、歷史負載及經濟情勢，整體供電能力預估日尖峰最大可達4615萬瓩，大於預測最高負載4145萬瓩；夜尖峰最大供電能力可達4035萬瓩，大於預測最高負載3746萬瓩。

台電表示，核三1號機於已於7月27日停機，但近期已有容量更大的民營豐德電廠3號機加入供電，大潭9號機也將於8月進行測試運轉；另8月光電中午時段出力預計可維持700萬瓩以上，挹注日間供電能力；凱米颱風帶來豐沛水資源提升慣常水力發電操作彈性，搭配儲能、抽蓄等調度作為及各項需求面管理措施，可抑低夜尖峰負載，確保供電無虞。

台電強調，備轉容量是為了因應如炎熱氣候導致負載攀升，或供電機組故障等非預期事件時，消弭其對電力系統的衝擊，維持系統正常運作。至於要準備多少備轉容量，取決於安全與經濟之間的平衡。

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