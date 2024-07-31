中元普渡最強零食！「這款」賣場熱銷認證：洋芋片、義美泡芙輸它

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TOP1：北海道鱈魚香絲
TOP2：義美小泡芙
TOP3：樂事洋芋片
大潤發中元節優惠即起至8月8日熱烈開跑，推出三大優惠，包括週末假日消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠；消費可用299元加價購時尚摺疊購物車乙台；週週推出低價必買品，下殺7折的超殺折扣，大潤發中元檔期今年在眾多優惠的加持下，預計業績可較去成長2成。
🟡家樂福公開2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜：
第一名：統一肉燥麵
第二名：來一客-鮮蝦魚板
第三名：農心辛拉麵
第四名：滿漢大餐蔥燒牛肉
第五名：科學麵-原味
第六名：台酒花雕雞麵
第七名：維力炸醬麵
第八名：味味A排骨雞麵
第九名：統一辣味蔥燒牛肉
第十名：統一鮮蝦麵
家樂福中元節強打消費賺回饋對策，8月3至4日（六、日）、8月10至11日（六、日）、8月15至17日（四至六），量販／線上購物單筆消費滿2000元、超市／家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，實體店面以現金折價券回饋、線上購物直接該筆消費折抵。
還有6大類型商品聯合回饋
1、食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18000點紅利點數
2、衛生紙／面紙／廚房紙巾（不含家樂福自有品牌）單筆滿499元贈60元現金折價券
3、個人清潔用品每週五六日單筆滿888元贈100元現金折價券
4、指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券
5、泡麵／常溫麵條／米粉／冬粉／包裝米單筆滿568元贈14888點紅利點數
6.電池／延長線／燈泡／燈管／崁燈／吸頂燈單筆滿888元贈30000點紅利點數