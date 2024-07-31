台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

中元普渡最強零食！「這款」賣場熱銷認證：洋芋片、義美泡芙輸它

▲大潤發量販店統計，速食麵（泡麵）在單月就可創造1000萬業績，至於零食方面，最熱銷的冠軍是「鱈魚香絲」。（示意圖／記者黃韻文攝）
▲大潤發量販店統計，速食麵（泡麵）在單月就可創造1000萬業績，至於零食方面，最熱銷的冠軍是「鱈魚香絲」。（示意圖／記者黃韻文攝）

記者鍾怡婷/綜合報導

年度最大檔中元普渡即將到來，零食、泡麵銷量直線狂飆，根據大潤發量販店統計，速食麵（泡麵）在單月就可創造1000萬業績，至於零食方面，最熱銷的冠軍是「鱈魚香絲」，其次為義美小泡芙、樂事洋芋片，共計在去年（2023）賣出超過15萬包。

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迎接量販通路最大檔期中元節，大潤發根據過往內部數據資料顯示，中元檔期購以泡麵、罐頭、食用油、洋芋片等品項銷售最佳，其中又以速食麵在單月就締造1000萬業績，至於零食部分熱銷冠軍則是鱈魚香絲，以下三款銷量王者，共計在去年賣出超過15萬包。

TOP1：北海道鱈魚香絲
TOP2：義美小泡芙
TOP3：樂事洋芋片

大潤發中元節優惠即起至8月8日熱烈開跑，推出三大優惠，包括週末假日消費滿2000元，即送9折現金抵用券優惠；消費可用299元加價購時尚摺疊購物車乙台；週週推出低價必買品，下殺7折的超殺折扣，大潤發中元檔期今年在眾多優惠的加持下，預計業績可較去成長2成。

▲鱈魚香絲是許多人心目中的追劇最佳零食。（圖／翻攝自北海鱈魚香絲臉書）
▲中元普渡最熱銷的零食冠軍是「鱈魚香絲」，其次為義美小泡芙、樂事洋芋片。（圖／翻攝自北海鱈魚香絲臉書）
🟡家樂福公開2024年1至5月份的泡麵熱銷排行榜：

第一名統一肉燥麵
第二名來一客-鮮蝦魚板
第三名農心辛拉麵
第四名滿漢大餐蔥燒牛肉
第五名科學麵-原味
第六名台酒花雕雞麵
第七名：維力炸醬麵
第八名味味A排骨雞麵
第九名統一辣味蔥燒牛肉
第十名統一鮮蝦麵

家樂福中元節強打消費賺回饋對策，8月3至4日（六、日）、8月10至11日（六、日）、8月15至17日（四至六），量販／線上購物單筆消費滿2000元、超市／家速配單筆消費滿888元，享以9折回饋，實體店面以現金折價券回饋、線上購物直接該筆消費折抵。

還有6大類型商品聯合回饋
1、食品類集結30大品牌慶單筆滿499元贈18000點紅利點數
2、衛生紙／面紙／廚房紙巾（不含家樂福自有品牌）單筆滿499元贈60元現金折價券
3、個人清潔用品每週五六日單筆滿888元贈100元現金折價券
4、指定啤酒單筆滿599元贈40元現金折價券
5、泡麵／常溫麵條／米粉／冬粉／包裝米單筆滿568元贈14888點紅利點數
6.電池／延長線／燈泡／燈管／崁燈／吸頂燈單筆滿888元贈30000點紅利點數

▲泡麵備貨量（圖／家樂福提供）
▲家樂福也公開2024年上半年泡麵熱銷排行，冠軍為「統一肉燥麵」。（圖／家樂福提供）

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