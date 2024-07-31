Elkie現身TWICE演唱會！一秒惹哭子瑜 後台PO貼臉照破不和謠言
韓國女團TWICE出道8年，人氣始終居高不下，本月27、28日，TWICE登上日本橫濱日產體育場舉行世界巡迴演唱會《READY TO BE》的最終場，作為首位登上日產開唱的外國女團，演唱會不只吸引超過7萬名粉絲前往觀看，連日本女演員本田翼也前來朝聖。其中，台灣籍成員子瑜的圈內好閨密Elkie（莊錠欣）還特地飛到橫濱為好姐妹應援，惹得子瑜又哭又笑，兩人還在後台熱舞，親自破除不和傳言。
記者史平旭／綜合報導
曾是韓國女團CLC成員的Elkie與子瑜前往韓國當練習生的時間相近，加上語言相通，即使在Elkie回到華語圈發展後，兩人的聯繫也從未斷過。日前，TWICE登上日產體育場舞台時，除了子瑜的家人外，Elkie竟也到場應援，惹得子瑜直接在後台感動落淚。在Elkie上傳的照片中，子瑜眼眶依然濕潤，偷偷抹淚時，Elkie也比出TWICE成名曲〈TT〉的手勢，揶揄愛哭鬼子瑜，兩人互動相當可愛溫馨。
在後台的子瑜、Elkie兩人，也合體跳Elkie的新單曲〈EVERYDAY〉，點閱率直衝60萬，演唱會結束後，參與好閨密子瑜第一次日產公演的Elkie，發文寫下：「真的特別引以為傲！」期待可以見證好友更多的里程碑。此外，Elkie還PO出一起欣賞橫濱日落的照片，不僅用行動破除兩人決裂的流言，也讓粉絲們更加羨慕兩人的長久的友情。