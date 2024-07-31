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天氣不穩！未來一週早上熱爆「午後下大雨」　8月中旬需觀察颱風

▲氣象署說明，未來一週上午高溫炎熱，午後各地需留意雷雨出現，颱風可能在8月中旬影響台灣。（圖／記者陳明安攝）
▲氣象署說明，未來一週上午高溫炎熱，午後各地需留意雷雨出現，颱風可能在8月中旬影響台灣。（圖／記者陳明安攝）

記者張志浩／綜合報導

今（31）日午後雷陣雨情況依舊明顯，中部山區和北台灣都有豪雨出現，中央氣象署預報員張峻堯表示，明（1）日轉西南風環境，午後雷陣雨還會持續到下週；此外，近期並無颱風侵襲台灣的訊號，但8月中旬要特別留意低壓帶發展，屆時就可能有熱帶系統要關注。

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張峻堯指出，未來1週台灣天氣主要受太平洋高壓主導，上午高溫炎熱，各地普遍來到攝氏32至35度，大台北、南部近山區、花東縱谷可能有攝氏37度以上極端高溫；不過由於風向轉為西南風，清晨至上午在中南部會有「零星短暫陣雨」，午後西半部地區、東半部山區有「局部短暫雷陣雨」。

▲週四（8/1）起高溫狂飆，體感回到凱米颱風前的「又熱又悶」，尤其在大台北、花東縱谷地區，將出現攝氏36度以上的極端高溫。（圖／中央氣象署）
▲週四（8/1）起高溫狂飆，體感回到凱米颱風前的「又熱又悶」，尤其在大台北、花東縱谷地區，將出現攝氏36度以上的極端高溫。（圖／中央氣象署）
張峻堯進一步說明，週末兩天（8/3、8/4）還是處於西南風環境，不過水氣增加，清晨至上午的降雨區域，將從南部一路延伸至苗栗，午後仍為西半部地區、東半部山區有局部短暫陣雨，下週一至下週三（8/5至8/7）水氣仍多，苗栗以南全天不定時局部短暫陣雨或雷雨，午後雷陣雨集中在新竹以北。

至於未來颱風情況，張峻堯提及，本南邊海面處於低壓帶，近期可能會有熱帶低壓或颱風生成，但距離台灣較遠，不會有直接影響，較需關注的是8月中旬這段時間，台灣附近有可能也轉為低壓帶環境，屆時無論是否有颱風生成，都會導致水氣增多，降雨情況也會更為頻繁。

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