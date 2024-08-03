李晧禎飯店私照曝光！破萬人看她躺床上 疑似素顏害羞遮臉
富邦啦啦隊「Fubon Angels」26歲韓籍成員李晧禎，擁有172公分身高、甜美外貌，受封「釜山女神」、「最甜外援」，外冷內熱的她，被粉絲暱稱「大哥」。日前無緣登上明星賽應援，李晧禎謙虛地說會再努力，她近日也在IG上分享一組飯店的相片，其中一張疑似素顏躺在床上，洩露她私下逗趣的一面。
記者楊穎軒／綜合報導
李晧禎發文透露，前幾天看完明星對抗賽，入住台北大巨蛋附近一間飯店，並附上於房間各處留影的照片，可見她在浴室撩撥一頭烏黑秀髮，攬鏡自拍，露出一小截蠻腰，還有換上輕便服裝，恣意坐在床鋪上，李晧禎雙手捧臉，一副幸福又滿足的模樣；另一張相片，李晧禎直接鑽進被窩，似乎是沒化妝或表情管理不佳，用墨鏡貼圖遮住臉部。
「房間非常舒服，讓我很放鬆，讓我的疲勞瞬間歸0」，李晧禎用中文寫道，貼文一出，吸引1.5萬人按讚，網友紛紛留言：「床上戴墨鏡，So cute」、「終於看到本人了好漂亮」、「我住5樓欸，沒遇到大哥」、「皓禎，加油，好好休息，妳是最棒的！」
在韓國帶愛犬散步紓壓 來台躺在飯店床上擺爛
李晧禎接受《NOWnews今日新聞》專訪，透露來台之後的心情，坦言壓力大的時候就躺在飯店「擺爛」，還在經紀人的引導下，用中文重複說了一次「擺爛」，她解釋所謂「擺爛」，就是不讓自己陷入不開心的情緒裡內耗，適時放空消化。
而在南韓，李晧禎會帶飼養的愛犬外出散步，藉此釋放負面情緒，如果沒有太大的效果，她就會去打電動，笑說家裡有一台專門用來打電動的電腦，藉由遁入虛擬的遊戲世界，讓自己忘記不好的事情。