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教授遭控找人「代筆學生論文」　教育部：責成高科大審議任聘事宜

▲教育部針對國立高雄科技大學兩名教授遭控收錢找人幫助學生代筆論文一事，提出2點回應。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）
▲教育部針對國立高雄科技大學兩名教授遭控收錢找人幫助學生代筆論文一事，提出2點回應。（圖／記者林則澄攝，2024.06.11）

記者林則澄／台北報導

國立高雄科技大學爆出教授唐惠欽、王嘉男收錢請人代筆學生論文，並且護航學生取得碩、博士學位。唐男、王男在東窗事發後遭檢方聲押，並以10萬元、20萬元交保。教育部今（31）對此回應《NOWnews今日新聞》記者，兩名教授行為已違《教師法》第14條，也將責成學校依據調查結果，提送該校各級教評會審議教師聘任等事宜。

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回顧此案，負責指導該校碩博士生的唐惠欽、王嘉男，透過論件計酬的方式，開價數10萬元幫助有意願的學生，找人代筆論文，護航學生考取碩、博士學位，但在東窗事發後仍被送辦，並被檢方依照《違背職務行賄罪》聲押，目前唐男、王男各以10萬元、20萬元交保，另有多名學生也被列為被告，檢方仍在調查，是否還有他人涉案。

針對此案，教育部透過文字回應，有關唐師、王師協助碩、博士專班學生「代寫」論文的行為，已經違反《教師法》第14條，教育部也將責成國立高雄科技大學依據調查結果，提送該校各級教評會審議教師聘任等事宜。

另外，教育部表示，依照《學位授予法》第17條規定，學校授予的學位，有由他人代寫情事者，應予撤銷，並且公告註銷其已頒給之學位證書，該案教育部將由學校確實依照規定辦理，撤銷學生學位。

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