教授遭控找人「代筆學生論文」 教育部：責成高科大審議任聘事宜
國立高雄科技大學爆出教授唐惠欽、王嘉男收錢請人代筆學生論文，並且護航學生取得碩、博士學位。唐男、王男在東窗事發後遭檢方聲押，並以10萬元、20萬元交保。教育部今（31）對此回應《NOWnews今日新聞》記者，兩名教授行為已違《教師法》第14條，也將責成學校依據調查結果，提送該校各級教評會審議教師聘任等事宜。
記者林則澄／台北報導
回顧此案，負責指導該校碩博士生的唐惠欽、王嘉男，透過論件計酬的方式，開價數10萬元幫助有意願的學生，找人代筆論文，護航學生考取碩、博士學位，但在東窗事發後仍被送辦，並被檢方依照《違背職務行賄罪》聲押，目前唐男、王男各以10萬元、20萬元交保，另有多名學生也被列為被告，檢方仍在調查，是否還有他人涉案。
針對此案，教育部透過文字回應，有關唐師、王師協助碩、博士專班學生「代寫」論文的行為，已經違反《教師法》第14條，教育部也將責成國立高雄科技大學依據調查結果，提送該校各級教評會審議教師聘任等事宜。
另外，教育部表示，依照《學位授予法》第17條規定，學校授予的學位，有由他人代寫情事者，應予撤銷，並且公告註銷其已頒給之學位證書，該案教育部將由學校確實依照規定辦理，撤銷學生學位。