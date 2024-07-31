清景麟攜手三地打造南部最大案「AI慕光城」

清景麟集團與三地集團強強聯手打造高雄房地產空前大案「AI慕光城」，今(31)日舉辦開工動土盛典暨公益捐贈儀式。「AI慕光城」位於「金銀島購物中心」舊址，基地面積5097坪，總銷達420億元，將分2期推出，清景麟集團創辦人林聰麟表示，第1期最快今年10月進場開賣，坪數20坪到38坪，採不二價銷售，每坪成交價從50萬起跳，最高60萬元。
記者陳美嘉／高雄報導
林聰麟致詞中特別提到，高雄AI產業崛起，亞洲新灣區以智慧科技帶動產業轉型，創造科技產業生活多元使用優質水岸環境，預期吸引產業進駐投資550億，提供超過4200個就業機會，在晉升全球國際港灣城市行列的同時，更需要一棟能夠代言高雄城市的世界級偉大建築，「AI慕光城」的誕生，正是符合全民的期待，勢必為高雄房地產創造榮耀輝煌的新頁。
此次，清景麟集團與三地集團聯手SCDA打造「AI慕光城」，囊括世界各大建築獎項的SCDA，堪稱全球頂尖豪宅與頂級飯店推手，全案從外觀、燈光、景觀、公設..等，全部聘請新加坡建築巨擘SCDA國際建築團隊親自設計操刀，將帶來全新視野與格局。
「AI慕光城」動土盛典現場也同時舉辦「公益愛心基金捐贈」儀式，在前鎮區市議員 鄭光峰、陳麗娜、曾麗燕、蔡武宏、李順進、吳銘賜、黃彥毓等大力媒合之下，由清景麟集團林聰麟創辦人、三地開發執行長鍾育霖，共同捐贈700萬元給與七個社福團體各100萬元，透過散播愛心慈善義舉，期盼拋磚引玉，讓更多企業及機關團體能共襄盛舉，響應慈善公益。