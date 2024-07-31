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「台中名店節」天天抽大獎 20餘名店數位轉型聯合促銷

▲ 「台中名店節」登場，即日起至8月底天天抽大獎，協會有20餘會員名店採取數位科技聯合促銷。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
▲ 「台中名店節」登場，即日起至8月底天天抽大獎，協會有20餘會員名店採取數位科技聯合促銷。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)

記者金武鳯/台中報導

由台中市名店協會舉辦的「台中名店節」活動，如火如荼進行中，目前已有逾萬人購物後加入會員。會長紀國琛表示，隨著AI時代來臨，台中名店節首度採用數位科技聯合促銷，即日起至8月31日，凡在參加名店節活動的店家購物滿額，即可獲贈聯合抽獎券，並成為會員參加線上抽獎，獎品包括iPhone 15 Pro等豐富獎項，希望能帶動買氣衝刺會員人數，目標達3萬人。

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會長紀國琛表示，名店協會於2003年由上品寢具董事長黃賀明與各行各業共同創立，目前總會員數有45家。隨著AI人工智慧時代到來，協會也積極推動會員進行數位轉型，提升經營效益、服務品質和市場競爭力。今年以「台中名店節 天天抽大獎，驚喜攏總來」為主題，匯聚協會會員的優質品牌，為消費者帶來豐富多彩的購物體驗和超值獎品。

▲左起:台中市名店協會秘書長黃長吉 、魚中魚財務長張淑慧、創會長黃賀明、現任會長紀國琛、名店節活動主委黃琳恩，協力促成今年名店節數位轉型。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
▲左起:台中市名店協會秘書長黃長吉 、魚中魚財務長張淑慧、創會長黃賀明、現任會長紀國琛、名店節活動主委黃琳恩，協力促成今年名店節數位轉型。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
今年參與「台中名店節」活動的有：魚中魚寵物水族館、桃源戶外有限公司、四季百貨股份有限公司、大巨人鐵板燒餐廳、LN精品皮件、三橋食品股份有限公司、永信藥品工業股份有限公司、宸來洋酒企業有限公司、潮港城國際美食館、裕芳食品、中港佳音樂器、金佑工業股份有限公司、傳啟資訊股份有限公司和劉喜律師事務所等多家會員，並充分利用數位科技，進行聯合促銷，讓每一位消費者都能有，豐厚獎品摸彩券立即抽、馬上對的喜悅。


「台中名店節」活動主委黃琳恩表示：今年的台中名店節採用了數位科技聯合促銷，消費者只需於2024年7月1日至8月31日活動期間，於參與台中名店節的各店家購物滿額，由店家現場贈送聯合抽獎券，使用手機掃描抽獎券上的Qrcode，並輸入抽獎序號，即可立即線上抽獎，有機會抽中各項豐厚獎品，若首次未中獎，抽獎券最多有兩次的抽獎機會(每日最多參與一次抽獎)。

今年台中名店節的獎品相當豐富，包括高科技產品、家用電器和現金禮券，獎項有頭獎:iPhone 15 Pro 128 GB 智慧型手機，二獎:MacBook Air 13吋 8 核心 CPU 筆記電腦，三獎:iPad Air 11 吋 128 GB WiFi 平板電腦，肆獎: Dyson Supersonic Nural™ 吹風機市價，五獎: Apple Watch SE GPS 智能手錶，六獎: AirPods (第 3 代) 搭配 Lightning 耳機。

▲一名消費者在LN精品皮件消費，抽中Apple Watch，享受立即抽馬上兌獎喜悅。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
▲一名消費者在LN精品皮件消費，抽中Apple Watch，享受立即抽馬上兌獎喜悅。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
此外還有桃源戶外、大巨人鐵板燒、LN精品皮件、魚中魚寵物水族、宸來洋酒、永信製藥HAC健康生活館、四季百貨等店家，提供價值50至500元不等的現金禮券供消費者抽獎。現場就有一名消費者在LN精品皮件潭子店，花了1500元購買女用長皮夾，幸運抽中價值8900元Apple Watch前來領獎。

▲魚中魚寵物水族館財務長張淑慧（左）說明台中名店節消費抽獎方式。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
▲魚中魚寵物水族館財務長張淑慧（左）說明台中名店節消費抽獎方式。（圖／記者金武鳳攝，2024.7.31)
在全台擁有43家連鎖店的魚中魚寵物水族館財務長張淑慧表示：此次「台中名店節」聯合抽獎活動，是同社團異業合作共創商機的模式，消費者購物之外還能獲得額外的中獎機會。以魚中魚為例，即日起至8月31日在台中、彰化、南投地區的17家門市消費滿1000元，即可獲得一張抽獎券，買越多送越多，顧客只需掃描抽獎券上的Qrcode並輸入抽獎序號，即可立即參與抽獎，享受即時驚喜。

台中市名店協會秘書長黃長吉表示，協會會員都來自中部各行業的公司負責人或主管。隨著數位化和人工智慧時代到來，協會發展的新目標是專注數位轉型，提升會員商家的經營效率、服務品質和市場競爭力，實現共同繁榮與發展。

『台中名店節 天天抽大獎，驚喜攏總來』活動上網查詢：

台中名店節活動官網:https://rwd.myqr.com.tw/RWD/Action/tw-1641

台中市名店協會官網:http://www.ssss.com.tw


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