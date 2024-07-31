阿祖被威脅抓去關沒在怕？Meta AI稱查無川普槍擊案 Meta回應了
美國前總統川普（Donald Trump）之前曾在自家社群媒體平台上發文表示，若自己當選總統，就要把臉書創辦人祖克柏（Mark Zuckerberg）等「選舉操控者」送進監獄。而Meta甫於7月24日宣布推出開源AI模型Llama 3.1，但卻有網友發現，若詢問Meta AI川普賓州遇襲的槍擊案相關問題，Meta AI竟回答川普槍擊案沒有發生。對此，Meta也緊急發聲澄清了。
記者倪浩軒/綜合報導
川普30日在自家社群媒體發文，痛批臉書又來了，指控臉書故意審查自己遭槍擊的相關照片，想要藉此操縱選舉。且還有網友發現，若詢問Meta AI川普槍擊案相關問題，AI先是表示自己無法回答這問題，若網友不斷換個方式追問，Meta AI竟稱川普槍擊案不曾發生過，引發譁然。
對此，Meta全球政策主管卡普蘭（Joel Kaplan）於30日發聲明澄清，承認Meta AI回答川普槍擊案時可能會發生錯誤，但強調這並非故意想要影響選舉，卡普蘭解釋，AI聊天機器人對於任何問題的答覆，都來自於提供大量訓練資料後的結果，但像是川普槍擊案這類發生不久，且仍有諸多細節持續揭露中的大事件，AI本就很難給出準確回覆。
因此，Meta從一開始就設定讓Meta AI不要回答有關川普槍擊案的問題，但是若使用者不斷追問，有時就會發生「AI幻覺」，AI會自行編造提供虛假不實的答案，在這個案例中，就是Meta AI回答稱川普槍擊案並未發生。
卡普蘭表示，如今已修改了Meta AI的設定，讓AI可以回答川普槍擊案的相關問題，隨著更多用戶的反饋，Meta AI的回應就能越來越正確與精準。卡普蘭強調，Meta始終致力於確保讓所有人都能夠暢抒己見，雖然有時難免會發生錯誤，但Meta總是會努力儘速修正。