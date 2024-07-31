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先別管荷蘭泳將了！德國男神撞臉《排球少年》　隨身攜帶Q版玩偶

▲德國奧運排球隊男神引發關注，除了擁有極高顏值與完美身材之外，還是一位動漫迷。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
▲德國奧運排球隊男神引發關注，除了擁有極高顏值與完美身材之外，還是一位動漫迷。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）

記者潘毅／綜合報導

2024年巴黎奧運各項賽事持續進行中，除了替自己國家的代表選手加油之餘，發掘各國的帥哥、美女也是許多觀眾看奧運的主要目的。近期就有一位德國排球男神引發關注，除了擁有極高顏值與完美身材之外，甚至還是日本動漫《排球少年!!》的粉絲，獨特的形象也引起討論。

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▲克里克分享小時候照片，被認為超像《排球少年!!》角色月島螢。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
▲克里克分享小時候照片，被認為超像《排球少年!!》角色月島螢。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
德國排球男神也是動漫迷！小時候超像《排球少年!!》月島螢

25歲的克里克（Tobias Krick）是德國男排的中間攔網球員，身高213公分的他高挑又俊俏，因此在Instagram擁有122萬粉絲，TikTok上則有超過510萬人追蹤，也被譽為德國排球男神，本屆巴黎奧運也入選德國男排代表隊。克里克日前公開了他的個人旅遊時，包包內必帶物品，除了常見的筆電、摺疊水壺、耳機等等物品之外，其中令人意外的是，一隻《排球少年!!》角色月島螢的Q版玩偶，被他當作護身幸運符一樣帶到各國征戰。

▲有日本球迷發現克里克小時候超像月島螢，於是送上Q版玩偶，也被本人拿來當護符隨身攜帶。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
▲有日本球迷發現克里克小時候超像月島螢，於是送上Q版玩偶，也被本人拿來當護符隨身攜帶。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
克里克透露，這個玩偶是日本球迷送給他的禮物。因為他小時候戴著眼鏡，外型與月島螢非常相似，而月島螢的位置正好也跟克里克同樣都是中間攔網手，「常有人說我小時候長得像這個角色，因為我那時也戴著眼鏡」，兩人之間的緣分相當巧妙。

克里克多次分享自己是日本動漫迷的身分。他日前拍攝影片時，還模仿了動漫《咒術迴戰》角色的手勢，吸引了超過百萬觀看，許多動漫迷也紛紛為他加油助陣，希望德國隊能像《排球少年!!》烏野高校一樣，充滿韌性絕不放棄任何一顆球，一路過關斬奪得獎牌。

▲克里克身高213公分，身材超完美。。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）
▲克里克身高213公分，還有超完美肌肉線條。（圖／翻攝IG@tobiaskrick）

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