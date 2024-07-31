先別管荷蘭泳將了！德國男神撞臉《排球少年》　隨身攜帶Q版玩偶

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25歲的克里克（Tobias Krick）是德國男排的中間攔網球員，身高213公分的他高挑又俊俏，因此在Instagram擁有122萬粉絲，TikTok上則有超過510萬人追蹤，也被譽為德國排球男神，本屆巴黎奧運也入選德國男排代表隊。克里克日前公開了他的個人旅遊時，包包內必帶物品，除了常見的筆電、摺疊水壺、耳機等等物品之外，其中令人意外的是，一隻《排球少年!!》角色月島螢的Q版玩偶，被他當作護身幸運符一樣帶到各國征戰。
克里克透露，這個玩偶是日本球迷送給他的禮物。因為他小時候戴著眼鏡，外型與月島螢非常相似，而月島螢的位置正好也跟克里克同樣都是中間攔網手，「常有人說我小時候長得像這個角色，因為我那時也戴著眼鏡」，兩人之間的緣分相當巧妙。
克里克多次分享自己是日本動漫迷的身分。他日前拍攝影片時，還模仿了動漫《咒術迴戰》角色的手勢，吸引了超過百萬觀看，許多動漫迷也紛紛為他加油助陣，希望德國隊能像《排球少年!!》烏野高校一樣，充滿韌性絕不放棄任何一顆球，一路過關斬奪得獎牌。
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