奧運現場／戴資穎輸球哭了！被好友依瑟儂擊退 最後一舞無緣8強
2024巴黎奧運羽球女單小組賽，台灣一姊「小戴」戴資穎今（31）日晚上8點50分將迎來焦點之戰，對決世界排名第21的泰國好手依瑟儂（Ratchanok Intanon），進行生涯第36度的「宿命對決」，戴資穎在場中一度流血治療，終場戴資穎以19：21、15：21遭直落二敗給依瑟儂，在奧運的最後一舞無緣8強。回顧上一屆東京奧運兩人在8強正面對決，當時戴資穎逆轉勝挺進4強，輸球的依瑟儂流下難過的眼淚；如今換依瑟儂笑到最後，戴資穎奧運最後一舞，很可惜哭著離開。
特派記者路皓惟/巴黎報導
戴資穎膝傷影響 奧運最後一舞不敵好友
戴資穎因膝傷關係，在5月初湯優盃結束後休息超過兩個月，此後小戴一直在國訓中心備戰奧運。今年奧運將是戴資穎的最後一舞，在奧運首戰戴資穎以21：15、21：14直落二擊敗比利時選手譚蓮妮，順利拿下一勝。
奧運女單小組賽，取各組第1名晉級，因此今晚對上依瑟儂將決定小戴能否從小組賽出線。戴資穎生涯與依瑟儂有過35次交手，小戴對戰成績20勝15敗佔優，並處於對戰2連勝，且最近5場交手，小戴拿下其中4勝。
此戰交手最熟悉的對手，首局戴資穎狀態明顯不佳，被依瑟儂打出一波7：0攻勢，戴資穎以6；11落後進入暫停，下半局戴資穎開始進入狀態，一口氣連拿6分縮小分差，追到13：15，隨後小戴連續追回3分、追到18：19，但最後功虧一簣，小戴以19：21先讓出。
第二局依瑟儂徹底打開局面、越打越順手，以11：3大幅領先進入技術暫停。進入下半局，依瑟儂持續掌控局面，雖然戴資穎試圖追分，連拿4分、追到7：14，為化解局點打到濺血，終場以15：21遭直落二落敗，無緣晉級。
值得一提的是，兩人連續2屆奧運在晉級關鍵戰役對決，回顧上一屆東京奧運兩人在8強正面對決，當時戴資穎逆轉勝挺進4強，輸球的依瑟儂流下難過的眼淚；如今換依瑟儂笑到最後，戴資穎奧運最後一舞無緣8強。