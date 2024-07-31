輸100次也不放棄！26件「未竟之作」集結成書

我是廣告 請繼續往下閱讀
創辦人潘冀致詞時，先以網球名將羅傑．費德勒（Roger Federer）為例，強調人生難免遭遇挫折，但是成功的人不輕易被「輸」打敗，而是知道如何跟「輸」相處，將每一次失敗累積為下一次成功的資本，所以願意分享未能完成、看似失敗的設計作品，除了成功與失敗之間不必然有明顯界線，只有實現與未實現的遺憾，更是基於這些未竟之作如果束之高閣，被埋沒的不僅是同仁嘔心瀝血的創意結晶，還有設計可以讓社會更美好、更健康的神聖理念，故而決定面向整個行業與社會，提供參考並做出貢獻。
為《輸100次也不放棄》撰寫推薦序的三位名人專家，台達集團創辦人鄭崇華、琉璃工房創辦人楊惠姍以及清華大學通識教育中心教授吳光庭亦蒞臨現場給予祝賀。接著，發表會先由天下文化企劃出版部總編輯李桂芬、潘冀聯合建築師事務所品牌長謝偉士進行新書導讀，分享JJP在潘冀創辦人堅持下，已將「願意面對挫折，從中找到走下去的力量」內化為企業核心文化，再以「失而不敗，初心不改」主題進行座談。
座談邀請潘冀聯合建築師事務所設計副總監翁源彬、張景堯聯合建築師事務所主持建築師張景堯、境衍設計林柏陽建築師事務所主持建築師林柏陽，共同探討當代建築師的設計心法與角色定位。席間大家不約而同認為，即使面對觀念、材料、技術日新月異等挑戰，建築設計不變的是人文關懷本質，唯有繼續保持初心與好奇心，學習從不同切入角度，替建築、替環境、替使用者提出各種可能性對策，一旦建築越容易親近，就越能留存百年，成為驅動社會進步的重要力量。