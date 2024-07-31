金屬中心率先取得碳足跡認證！加速淨零轉型進程

金屬中心於今(113)年獲得財團法人全國認證基金會(TAF)「碳足跡查證」機構，成為全國第一家取得查證資格之法人單位，並陸續取得環境部、金管會認可之溫室氣體查驗機構資格，未來將可協助業界碳排放活動進行有效監管，為企業永續低碳發展提供可靠依據。
記者陳美嘉／高雄報導
近期在國內查證量能需求之情況下，金屬中心因應趨勢要求成立查證機構，先後取得溫室氣體查驗/證與碳足跡查證資格，為企業生產的產品提供查驗/證之服務，協助企業鑑別組織與產品的碳排放熱點，從而建立有效的減碳策略，推動綠色供應鏈的串聯，服務涵蓋國際標準溫室氣體(ISO 14064-1)、碳足跡(ISO 14067)查證、環境部認可溫室氣體查驗與金管會認可確信機構，協助企業碳議題服務，並符合國際與國內環境法規之要求。
金屬中心提供溫室氣體與產品碳足跡查驗，面臨「碳」有價的未來及即將實施之「碳邊境調整機制」（Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM），中心將更積極投入培訓查證人員與擴增查證範圍，致力於為客戶提供全面且完善的查證服務。協助企業準備應對國際碳排放發隊的挑戰，為國內企業齊心邁向淨零轉型之路而努力，以協助企業邁向2050年淨零碳排的目標。