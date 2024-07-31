「七項全能女神」戰巴黎奧運！超模身材掀熱議 私下生活全曝光
四年一次的奧運近日終於登場，這次舉辦地點就辦在法國巴黎，由於是體壇年度盛事，世界各地的觀眾都為此相當關注，另外場上運動員們的顏值也是大家熱烈討論的焦點，其中1名來自加拿大的田徑女選手埃倫伍德（Georgia Ellenwood）就特別受矚目，不僅擁有超高顏值，還曾在「七項全能」競賽中獲得不錯佳績，而她的社群帳號也記錄了她運動的過程，圈粉無數粉絲。
記者施以慧／綜合報導
事實上，埃倫伍德非常年輕，今年年僅28歲就在體育表現上非常亮眼，過去就曾登上東京奧運，獲得傲人的成績，而她精緻深邃的五官，和170公分高挑身型，更讓她擁有大票追隨者，在IG上擁有超過70萬名粉絲。另外她在「七項全能」競賽上的出色表現，還被粉絲封為「七項全能女神」。
而這傳說中的「七項全能」，其實難度非常高，選手必須通過鉛球、跳遠、跳高、標槍等種種考驗，還有100公尺跨欄、200公尺賽跑、800公尺賽跑，需要非常大的體力與意志力。而埃倫伍德不只挑戰「七項全能」，更挑戰了100公尺短跑、1600公尺接力、60公尺跨欄等項目。
屢屢參與賽事，成績都遠超過其他選手一大截，埃倫伍德在100公尺跨欄的最佳成績是13.4秒、100公尺短跑12.2秒、標槍最遠48公尺，目前七項全能總分最高達到了6314分，非常厲害。不過過去埃倫伍德也曾因阿基里斯腱受傷而停止運動，不過目前已經順利康復，並於今年再戰巴黎奧運，也讓粉絲相當期待，希望她的為國爭光。