《零日攻擊》預告破95萬點閱！台劇敢拍「超逼真台海戰爭」爆熱論
戲劇《零日攻擊ZERO DAY》描述台海戰爭一觸即發，7天前曝光17分鐘前導預告，今（31）日已經累積95萬次瀏覽，引起網友熱烈討論，底下更有人留言「台灣不缺題材，只缺敢演的人，致敬」、「預告太真實，完全拍出現況」，但也有人覺得「認知作戰、花錢買話題抹紅」，正反兩面評論皆有。
記者林奕如／綜合報導
該劇為導演羅景壬執導，17分鐘前導預告，扎實戰爭場面調度，並搜羅多元場景，瞄準各階層角色面臨的生存危機與威脅，戰爭下的人性抉擇，將是全劇最大看點。
日男神高橋一生首參與台劇 搭配連俞涵演出
日本男演員高橋一生首度參與台劇演出，飾演一名台日混血，與連俞涵飾演的新聞主播在學生時期曾是戀人，戰爭敏感時機久違重逢，兩人都在猜測對方真實目的。高橋一生事前為角色做足功課，中英日三種語言台詞轉換無礙，他也大讚：「連俞涵是位真誠的演員，我們在演技上有非常多討論。」
連俞涵則笑說演男神前任，內心壓力不小，她坦言：「我比較慢熟跟害羞，用角色氣勢跟他面對面，才有辦法直視高橋先生。」
曹興誠首度投資台劇 直言統和獨中間沒有模糊地帶
現年77歲的聯電集團創辦人曹興誠首度投資台劇，他當初特別出席記者會表達支持，他直言：「統和獨中間沒有模糊地帶，跟已婚、未婚一樣，沒有其他，既是已婚又是未婚就是騙子啊！」曹興誠認為，面對台海危機，最重要的是台灣人民的認知與準備，戲劇對認知的影響深遠，他很期待本劇的播出。
該劇斥資2.3億元，被質疑是史詩級的綠色軍教片，中廣前董事長趙少康今批評，此劇在明年推出，顯然又是民進黨為了選舉的認知作戰。