風災過後慎防4種傳染病！衛生局籲清理環境落實防疫4要
凱米颱風強降雨造成多處積淹水，雖然多數積水已消退，但部分社區住家地下室仍有積水不易排除的狀況，高市府衛生局持續協助短時間無法清乾積水的社區住家進行積水地下室預防性投噴藥，以防範病媒蚊孳生。衛生局也提醒，風災過後慎防「鉤端螺旋體病」、「類鼻疽」、「登革熱」及「腸道傳染病」四種傳染病疫情。
記者陳美嘉／高雄報導
衛生局說明，風災過後民眾可能因接觸污水、污泥或環境積水孳生病媒蚊，需慎防登革熱等四種傳染病疫情。此外，也提醒民眾落實防疫4要，「裝備要齊全」淹水災區民眾於清理環境時，應穿著防水雨靴、戴防水手套及口罩等，避免皮膚傷口直接暴露於污水污泥中，也避免被生鏽器物割、刺傷，防範感染鉤端螺旋體病、類鼻疽等傳染病。「積水要清除」落實檢查居家室內外可能積水之處，如有積水應立即清除，並清除容器雜物。集合式住宅淹水抽除後，也需再仔細檢查將機械車位機坑底層積水排除，以避免孳生病媒蚊。
「飲食要注意」注意飲食衛生及環境消毒，預防腸道傳染病。汙水入侵地區務必徹底清潔消毒蓄水池、飲用水需煮沸或飲用市售瓶裝水，泡水或解凍過久食物切勿食用。居家可用含氯漂白水稀釋100倍擦拭；遭汙染廚餐具應煮沸或用10公升清水加40毫升漂白水稀釋進行消毒，並以清水沖洗乾淨後再使用。「有症狀要就醫」如出現發燒、畏寒、頭痛、噁心、嘔吐、腹瀉、骨頭肌肉酸痛、皮膚紅疹等任一疑似症狀，請儘速就醫，也請醫師提高警覺加強通報。
衛生局提醒，降雨後一週為登革熱防治關鍵期，請全體市民儘速落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡查室內外環境，倒掉積水並移除不必要的容器。留置的容器需刷除容器內殘留之斑蚊蟲卵，並收妥於室內，地下室積水應儘速抽除，無法抽除則應投藥防範病媒蚊孳生。經查獲積水孳生病媒蚊幼蟲，最高處新台幣15,000元罰鍰。