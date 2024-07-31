奧運現場／戴資穎魅力席捲法國！台灣名網紅帶愛犬從沙漠趕來應援
台灣羽球隊今(31)日在2024巴黎奧運陸續提拍上陣，包括中羽球一姊戴資穎、男單一哥周天成和「麟洋配」李洋/王齊麟都將在小組賽出賽，比賽尚未開始前，羽球拉夏貝爾體育館外就湧入大批人潮，還包括多名台灣觀眾特別來替中華英雄加油。網紅作家Burger Han帶著夥伴黃金獵犬Money一起來到羽球館替戴資穎加油，他說，「剛與Money在摩洛哥橫越沙哈拉沙漠，特別趕回法國看奧運，替中華隊應援。」
特派記者廖聿偉/巴黎報導
Burger Han表示，「本次奧運開幕式，史上第一次介紹中華隊為台灣，聽到非常感動，也希望本屆中華隊能再拚出佳績。」
為何特別來羽球場? Burger Han說，「這是戴資穎的最後一舞，她曾經為台灣在國際上立下汗馬功勞，所以一定要進場支持她。」
帶愛犬力挺戴資穎
Burger Han不僅有出書，也開設Youtube頻道「黃金之旅」，他與愛犬Money一起走了53個國家，坐了120趟飛機，也經歷生死關頭，Burger Han與Money已經成為生命共同體，也是最親密的家人。
談起為何找Money當夥伴，Burger Han說，「當時攻上聖母峰大本營，腦中的畫面都是Money在為我加油，曾經有一群黑狗跟著我，陪著我走好長一段路，當時我就想，如果陪著我的是money該有多好，一起體驗人生，挑戰自我，將是一個很棒的事。」