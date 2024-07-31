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南韓選手金藝智「超殺眼神」迷倒全球！奪銀牌洩反差萌：已當媽了

▲金藝智在比賽時的專注神情，超殺眼神也讓她在全球爆紅。（圖X@ISSF_offical）
▲金藝智在比賽時的專注神情，超殺眼神也讓她在全球爆紅。（圖X@ISSF_offical）

記者潘毅／綜合報導

2024年巴黎奧運賽事持續進行中，平時許多較為低調的運動員，也因為亮眼表現或是完美容貌而受到關注。而7月28日在10 公尺空氣手槍項目奪下銀牌的南韓選手金藝智（김예지, Kim Yeji），更因為比賽時冷酷又超殺的眼神，瞬間在全球爆紅，連美國富豪馬斯克也讚嘆：「想看她在動作片演出射擊世界冠軍，那會很酷！」 

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金藝智超殺眼神爆紅！甜美反差模樣曝：還已經當媽了

南韓射擊代表隊在 2024 巴黎奧運表現出色，女子組拿下 10 公尺空氣手槍金牌與銀牌，其中銀牌得主金藝智（김예지, Kim Yeji）的美貌，以及在比賽中十分專注而散發出冷酷的氣場，也瞬間成為社群關注的焦點。

▲金藝智（左）在頒獎台上面露甜美笑容。（圖／達志影像／美聯社）
▲金藝智（左）在頒獎台上面露甜美笑容。（圖／達志影像／美聯社）
隨後就有新粉絲，找出2024年 5 月份，金藝智參加射擊世界盃的比賽畫面，當時的金藝智反戴黑色鴨舌帽、冷酷開槍的俐落動作，就像從動作電影中走出來的神槍手，最終她也順利拿下金牌，進軍奧運。當時金藝智斜眼看一旁螢幕的畫面，更是直接讓大批網友直接心臟爆擊，影片短短1天內，已經累積超過 3000 萬次觀看。

本次奧運 10 公尺空氣手槍賽事中，金藝智身穿韓國代表隊的黑色運動服，頭戴白色棒球帽，比賽中專注瞄準的神情，也完全復刻5月份的比賽，但唯一不同的是，金藝智的腰間綁著一個大象玩偶，而這個護身符般的東西，其實是來自她6歲的女兒，金藝智受訪時更立誓：「我會讓我的女兒知道她的母親是一位偉大的運動員。」

最終，金藝智靠著出色的表現，在10公尺空氣手槍項目中奪得銀牌，這也是她的首枚奧運獎牌。在頒獎台上，她展現出平時甜美的笑容，與比賽時的冷酷神情形成180度的巨大反差。這樣的反差形象讓她吸引了更多的粉絲。接下來，金藝智將參加25公尺空氣手槍的比賽，經過這幾天社群的瘋狂洗版，將有更多粉絲為她加油，希望她能奪下一枚金牌。

▲金藝智（左）做出咬銀牌的動作，與場上冷酷的形象呈現極大反差。（圖／達志影像／美聯社）
▲金藝智（左）做出咬銀牌的動作，與場上冷酷的形象呈現極大反差。（圖／達志影像／美聯社）

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