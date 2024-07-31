Joeman呼麻風波紀錄片出爐！曝光遭逮全過程 淚訴：人生要毀了
在YouTube上擁有258萬訂閱數的網紅Joeman（翁雋明），在去年11月因為家中藏有二級毒品大麻，而遭員警持搜索票上門逮人，最後Joeman在今年5月被法院判獲緩起訴1年處分，並接受檢方安排，到公益機構提供100小時義務勞務。如今事件落幕好一陣子，Joeman今（31）日在YouTube上傳紀錄片，內容是他在遭逮後的一切過程，不僅損失上千萬，還一度覺得人生要毀了，而他也在片中表示對於媽媽非常內疚。
記者施以慧／綜合報導
Joeman坦言自己在被押到地檢署後，一分一秒都度日如年，同時也很害怕自己未來會面對什麼樣的刑期：「老實講當下根本不覺得能走出來，對於未來很惶恐，但後來想想如果真的就此消失，那就當作拍最後一支影片吧。」
後續Joeman也透露當時外界對他的批評聲浪不斷，甚至有人指出他請公關公司洗白、蹭流量，Joeman對此坦言自己真的沒那麼精明，但是還是很感謝其他身邊的人給予他鼓勵，甚至網紅呱吉還發文疑似挺他，也讓他看透人情冷暖。而在經過這次的事件以後，Joeman也承諾不會再犯或是心存僥倖，同時也直言：「一定很多人會說，Joeman太蠢了，怎麼會在台灣幹這種事。我也活該，我覺得真的要被抓過的人才能感受。」
而在Joeman引以為傲的網紅事業上，他也損失超過千萬，對此他非常自責，「我有請經紀人Yuni盤點我們損失多少商案，有些可能廠商可能會告我們，然後有一些可能確定要賠錢，那這些金額是非常大的，保守估1千多萬，然後未來某些品牌可能再也不會找我們。」
最後Joeman也在影片下方表達自己對這次事件的看法，並感謝支持他的人：「感謝我的家人與親友接住我，也感謝我工作室的夥伴陪我走到現在，也謝謝每位還願意觀看我影片的人，希望能用這支影片告誡大家，大麻在台灣為二級毒品，持有、吸食、轉讓跟販賣都有很重的罪，切勿以身試法！也不要有任何僥倖心態！」