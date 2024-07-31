奧運羽球／又是731！麟洋配3年前同日奪金　如今再度勝中國進8強

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這場比賽麟洋配雖然開賽前以3：0領先，但若是此役以0：2輸給中國組合，也有可能會被淘汰。今天開賽兩人還是有一些壓力，首局一度陷入2：7的劣勢，處於追趕的局面，技術暫停時6：11落後。不過之後在李洋發球時，他也讓中國組合找不到回球節奏，麟洋配連得4分追將分數追成16：16，不過可惜之後發生了幾次失誤，讓他們先以17：21丟掉一局。
次局又是李洋發球帶起組合一波攻勢，取得10：4領先，之後李洋帶著王齊麟保持優勢，取得5個局點，他們在第3個把握下來，以21：17取得第2局勝利，他們兩人此時也已經確定取得晉級資格，只是小組第一或第二的分別而已。
決勝局，雙方在技術暫停前打得非常膠著，中華隊組合11：10領先，之後幾波來回過後，麟洋配一度領先3分，但之後劉歐也追趕上來，雙方變成19：19。王齊麟發出好球製造對手回擊失誤，出現賽點，不過中國組合頂住壓力扳平，之後雙方拉鋸，麟洋終於24：22取勝，小組賽4勝0敗，取得分組第一。
7月31日幸運日 麟洋配3年前此時奪金
有趣的是，在2021年7月31日李洋和王齊麟就是在男單金牌戰以21：18、21：12，擊敗中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰，拿下我國在奧運羽球史上的第一面金牌。
而3年過去了，「雙塔」拆夥，劉雨辰的搭檔改成了歐烜屹，但這位中國男雙好手，最終還是無法在奧運跨過「麟洋」，再一次在7月31日輸給了李洋／王齊麟，並且遭到淘汰。
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