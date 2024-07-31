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奧運羽球／又是731！麟洋配3年前同日奪金　如今再度勝中國進8強

▲2024年巴黎奧運羽球今（31）日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。而這也是李洋／王齊麟又一次在7月31日戰勝中國名將劉雨辰，並將對手給淘汰出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運羽球今（31）日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。而這也是李洋／王齊麟又一次在7月31日戰勝中國名將劉雨辰，並將對手給淘汰出局。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024年巴黎奧運羽球今（31）日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。而這也是李洋／王齊麟又一次在7月31日戰勝中國名將劉雨辰，並將對手給淘汰出局。在2021年7月31日李洋和王齊麟就是在男單金牌戰以21：18、21：12，擊敗中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰，拿下我國在奧運羽球史上的第一面金牌。

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麟洋配完成逆轉　分組第一晉級

這場比賽麟洋配雖然開賽前以3：0領先，但若是此役以0：2輸給中國組合，也有可能會被淘汰。今天開賽兩人還是有一些壓力，首局一度陷入2：7的劣勢，處於追趕的局面，技術暫停時6：11落後。不過之後在李洋發球時，他也讓中國組合找不到回球節奏，麟洋配連得4分追將分數追成16：16，不過可惜之後發生了幾次失誤，讓他們先以17：21丟掉一局。

次局又是李洋發球帶起組合一波攻勢，取得10：4領先，之後李洋帶著王齊麟保持優勢，取得5個局點，他們在第3個把握下來，以21：17取得第2局勝利，他們兩人此時也已經確定取得晉級資格，只是小組第一或第二的分別而已。

決勝局，雙方在技術暫停前打得非常膠著，中華隊組合11：10領先，之後幾波來回過後，麟洋配一度領先3分，但之後劉歐也追趕上來，雙方變成19：19。王齊麟發出好球製造對手回擊失誤，出現賽點，不過中國組合頂住壓力扳平，之後雙方拉鋸，麟洋終於24：22取勝，小組賽4勝0敗，取得分組第一。

7月31日幸運日　麟洋配3年前此時奪金

有趣的是，在2021年7月31日李洋和王齊麟就是在男單金牌戰以21：18、21：12，擊敗中國「雙塔」李俊慧／劉雨辰，拿下我國在奧運羽球史上的第一面金牌。

而3年過去了，「雙塔」拆夥，劉雨辰的搭檔改成了歐烜屹，但這位中國男雙好手，最終還是無法在奧運跨過「麟洋」，再一次在7月31日輸給了李洋／王齊麟，並且遭到淘汰。

▲2024巴黎奧運羽球男雙項目D組呈現4組大亂鬥的局面，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟晉級，全場球迷高喊台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙項目D組呈現4組大亂鬥的局面，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟晉級，全場球迷高喊台灣。（圖／美聯社／達志影像）

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