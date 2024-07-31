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麟洋配贏中國晉級8強！王齊麟女友陳詩媛IG限動「隔空放閃」超甜

▲麟洋配今晚戰勝中國晉級8強，王齊麟（右圖左）女友陳詩媛（右圖右）早就在限動轉發「麟洋加油」隔空放閃。（圖／陳詩媛IG）
▲麟洋配今晚戰勝中國晉級8強，王齊麟（右圖左）女友陳詩媛（右圖右）早就在限動轉發「麟洋加油」隔空放閃。（圖／陳詩媛IG）

記者林奕如／綜合報導

2024巴黎奧運羽球男雙項目，我國黃金男雙「麟洋配」李洋、王齊麟今（31）日在小組賽最後一戰對陣中國選手劉雨辰、歐烜屹，最後麟洋配擊敗中國組合，在小組賽取4連勝，以分組第一晉級8強王齊麟女友、樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元）在6小時前就在限動轉發羽球教練程郁捷「麟洋加油」發文，隔空放閃讓粉絲直呼好甜。

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「麟洋配」李洋、王齊麟在巴黎奧運抽中死亡之組，打出強勢表現，接連擊敗日本、丹麥、美國組合，今則是遇上中國勁敵，麟洋配頂住壓力順利晉級，網友也翻出3年前的今天，一樣是731，是麟洋配在東京奧運奪金的日子。

▲王齊麟被問到要求婚是真的嗎？他則直接看著陳詩媛說：「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間超害羞，他也透露自己休假時間都在跟陳詩媛約會。（圖／陳詩媛IG）
▲王齊麟之前同框女友陳詩媛，他透露自己休假時間都在約會。（圖／陳詩媛IG）
麟洋配在巴黎奧運奮戰，台人也齊心加油，王齊麟女友、樂天啦啦隊女孩陳詩媛（十元）6小時前就在限動轉發羽球教練程郁捷「麟洋加油」發文，程郁捷人就在巴黎「麟洋配」的比賽場地，出發前寫下：「今天會連妳們的份一起喊破我的喉嚨。」還不忘備註陳詩媛，會把她的加油帶到現場。

近日王齊麟在前往巴黎參加奧運前，特地跟女友一起拍攝了一段影片，兩人在鏡頭前鬥嘴，王齊麟甚至還自爆「休假都在約會」，並表示願意教陳詩媛打羽球，還笑說：「奧運金牌女朋友不會打球，能看嗎？」王齊麟被問到「第一眼看女生會看哪裡」時，他則看了陳詩媛一眼，並笑著說：「頭頂吧！」讓陳詩媛聽了瞬間笑出來。

▲王齊麟與女友視訊時說「比賽都靠李洋」！他鏡頭外大喊回話放閃，陳詩媛吃醋：「你們去結婚。」（圖／陳詩媛IG、王齊麟IG）
▲王齊麟與女友陳詩媛穩定交往，更頻頻釋出「結婚」訊息，外界看好兩人好事將近。（圖／陳詩媛、王齊麟IG）
接著王齊麟被問做過什麼貼心舉動，王齊麟則是摸了摸女友的頭說：「會幫忙拿對方拿不到的東西。」而被問到要求婚是真的嗎？王齊麟則直接看著陳詩媛說：「妳願意嗎？」讓陳詩媛瞬間超害羞。事實上，王齊麟之前也有在陳詩媛好友的IG上留言過，並曬出婚戒照，頻頻釋出「結婚」訊息，外界看好兩人好事將近。

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