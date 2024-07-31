蔡阿嘎拋震撼彈！「百萬系列」將停更：倒數第2集 他鬆口曝原因
百萬YouTuber蔡阿嘎，日前在大動作開除元老級員工蘿拉後，整頓工作室，並積極推出新片，也累積越來越多粉絲，而蔡阿嘎今（31）日上傳最新影片，內容是分享大兒子蔡桃貴的畢業典禮，但蔡阿嘎竟突然在片中拋出震撼彈，表示「百萬系列」即將停更，並坦言這可能是倒數第2支影片，讓粉絲都相當不捨。
記者施以慧／綜合報導
蔡阿嘎上傳了以「桃貴上學趣」為主題的影片，標題是「時間過好快，迎接人生第一場畢業典禮」，片中蔡阿嘎和二伯一同入鏡，分享參加蔡桃貴幼稚園畢業典禮的點滴，同時蔡阿嘎還在片中指出：「這可能是倒數第二集喔，尾聲了尾聲，蔡桃貴以後要拍自己拍，應該算是倒數第2集。」
其中蔡阿嘎表示由於畢業典禮有人數限制，所以當天只帶了二伯、蔡波能以及自己的父母入場，還笑稱因為老師沒有特別指定服裝儀容，所以只給蔡桃貴穿了襯衫，沒想到當天每個小朋友都穿得非常正式，許多畢業生都以西裝亮相，「男生就給我穿西裝、正裝、套裝，女生就給我穿個小洋裝，偷偷來！」
另外蔡阿嘎也分享了不少蔡桃貴的表演片段，還透露當天有一班畢業生的演出是跳小虎隊的經典歌曲〈紅蜻蜓〉，讓兩人直呼：「我畢業就在跳〈紅蜻蜓〉，事隔30幾年還在給我跳〈紅蜻蜓〉，是跳給爸媽看的吧？」而影片曝光後，不少粉絲也紛紛感嘆時間過得很快：「從貴貴出生看著他的影片，一轉眼貴貴貴要讀小學了，畢業快樂」、「時間過的好快，希望貴貴上小學之後，一樣能有快樂的生活」、「可愛的桃貴準備上小學」、「畢業也代表會很少出現在影片裡，看著貴貴長大很感動 。」