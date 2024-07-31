統一獅8：5逆轉勝中信兄弟！獅軍9局上反攻5分　吳俊偉關門又砸鍋

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5局結束雙方仍維持0：0平手，直到6局上，兄弟先發盧孟揚連續投出2次四壞球保送後，又發生投手犯規，形成二、三壘有人的局面，「神全」林益全敲出中間方向的內野滾地安打，幫助統一搶下本場比賽的第1分。
7局上，接力登板投球的李振昌也出現控球問題，連續投出2次四壞球保送後，雖然成功抓下2個出局數，但仍被蘇智傑敲出中外野方向的二壘安打，一棒清空壘包，統一再添2分。
獅子軍率先放火 吳俊偉關門也失敗
在先發羅昂退場後，兄弟馬上攻破統一牛棚，岳東華率先敲出帶有1分打點的一壘安打，許基宏、陳俊秀安打串連攻勢，讓兄弟7局打完以4：3領先。
統一在8局上派出日籍老將高塩將樹，但未能有效止血，反而被張志豪轟出右外野方向的陽春砲，兄弟取得2分領先。劇情在9局上再度發生反轉，吳俊偉登板關門，卻慘遭統一打線狙擊，單局失掉5分，且兄弟在9局沒有再拿下分數，最終就以5：8慘遭統一逆轉。
味全打線火力甦醒 郭嚴文炸裂本季首轟
味全龍、台鋼雄鷹本週移師花蓮的第2戰，前2局打完兩方維持0：0，進到3局上，兩出局二壘有人的情況下，本季長打略減的郭嚴文直接炸裂出右外野方向全壘打，是個人本季首轟，吉力吉撈．鞏冠、蔣少宏接力敲安，攻佔一、二壘後，再被郭天信深遠的三壘安打一棒掃回，味全單局將比分改寫為4：0領先。
4局上台鋼讓陳宇宏續投，味全仍然持續敲出安打，張政禹更是敲出掃壘的二壘安打，幫球隊再添2分。台鋼派出巫柏葳登板中繼後，遭遇控球問題，連連投出四壞球保送後，再被敲出安打失2分，味全將優勢擴大到8：0領先。
前3局沒有被敲出安打的味全先發郭郁政，在4局下被魔鷹敲出1發三分砲，痛失3分，而這轟同時是魔鷹本季的第20支全壘打。台鋼在6局下再有攻勢，吳念庭、郭阜林、王博玄還有張肇元連續敲出安打，外加藍寅倫高飛犧牲打，單局攻下4分，僅以7：8落後給味全。
最終，味全在9局上攻下關鍵的1分保險分，讓終結者陳冠偉在9局下挨了藍寅倫的1分陽春砲後，仍能驚險以9：8完成關門任務，也順利中止球隊的4連敗。