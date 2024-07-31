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戴資穎生涯累積羽球32冠女單第一人！球迷：妳已把最好的留給台灣

▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運女子羽球單打賽事，台灣女將戴資穎今（31）日晚間出戰泰國名將好友依瑟儂（Ratchanok Inthanon），結果小戴不幸落敗，不少球迷都留言發文感謝小戴，有球迷直接留言，「謝謝妳小戴 妳已經把妳最好的給了台灣。」也有球迷寫下：「謝謝戴資穎為台灣羽球的付出，好好養傷，辛苦了」，在網路上都有很多感謝戴資穎的留言，感謝她的付出。戴資穎總計生涯在公開賽拿下32冠，球后在位周數為214周，奧運拿下一面女單銀牌，世錦賽則是一銀一銅。而她也在2018年印尼雅加達亞運奪金，生涯最高層級，就是在2020年東京奧運奪下銀牌。

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戴資穎生涯32冠　奧運最後一舞

戴資穎總計她生涯在公開賽拿下32冠，球后在位周數為214周，奧運拿下一面女單銀牌，世錦賽則是一銀一銅。而她也在2018年印尼雅加達亞運奪金，生涯最高層級，就是在2020年東京奧運奪下銀牌。

戴資穎可說是台灣女單第一人，不但多次在國際賽有好表現，也是台灣羽球女單史上最多冠運動員，戴資穎自幼受熱愛羽球的父親影響，7歲開始持拍，15歲登上國際賽，如同她的名字般，她以「天才少女」之姿出現，如魔術師般的華麗球技，讓她球后生涯十分精彩。

戴資穎排名直線上升，2013年初，她的世界排名竄升到第9，2014年底，她在超級系列賽總決賽女單決賽直落2扳倒韓國名將成池鉉，成為台灣史上首位在超級系列賽總決封后的選手。

2015年9月，戴資穎的世界排名來到新高的女單第3，2016年11月，她在香港超級賽奪冠，該年12月擠下西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)，首度登上世界球后寶座。

戴資穎2016到2017年曾締造跨季6連冠、跨季27連勝紀錄，2018年她衛冕全英公開賽冠軍，並在亞錦賽、雅加達亞運摘金，單季連拿8冠，迎來生涯巔峰。她自2016年12月1日到2018年4月18日，連續攻佔世界球后寶座長達72周。

戴資穎生涯曾6度重返世界第1，球后在位周數達女單史上最長的214周，直到2022年9月6日才完全讓出球后位置。小戴不幸落敗，不少球迷都留言發文感謝小戴，有球迷直接留言，「謝謝妳小戴 妳已經把妳最好的給了台灣。」也有球迷寫下：「謝謝戴資穎為台灣羽球的付出，好好養傷，辛苦了」，在網路上都有很多感謝戴資穎的留言，感謝她的付出。


 

▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今天對決好朋友依瑟儂，最終以0：2直落二輸球，身體已經明顯跟不上場上意識，賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩個好友哭成一團。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎不敵泰國好友依瑟儂，生涯最後一舞，不完美作收。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎不敵泰國好友依瑟儂，生涯最後一舞，不完美作收。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／中華奧會提供）
▲戴資穎在小組賽首戰擊敗譚蓮妮之後，今（31）日不敵泰國名將、好友依瑟儂，無緣8強。（圖／中華奧會提供）

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