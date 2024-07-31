戴資穎生涯累積羽球32冠女單第一人！球迷：妳已把最好的留給台灣

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戴資穎總計她生涯在公開賽拿下32冠，球后在位周數為214周，奧運拿下一面女單銀牌，世錦賽則是一銀一銅。而她也在2018年印尼雅加達亞運奪金，生涯最高層級，就是在2020年東京奧運奪下銀牌。
戴資穎可說是台灣女單第一人，不但多次在國際賽有好表現，也是台灣羽球女單史上最多冠運動員，戴資穎自幼受熱愛羽球的父親影響，7歲開始持拍，15歲登上國際賽，如同她的名字般，她以「天才少女」之姿出現，如魔術師般的華麗球技，讓她球后生涯十分精彩。
戴資穎排名直線上升，2013年初，她的世界排名竄升到第9，2014年底，她在超級系列賽總決賽女單決賽直落2扳倒韓國名將成池鉉，成為台灣史上首位在超級系列賽總決封后的選手。
2015年9月，戴資穎的世界排名來到新高的女單第3，2016年11月，她在香港超級賽奪冠，該年12月擠下西班牙前球后馬琳(Carolina Marin)，首度登上世界球后寶座。
戴資穎2016到2017年曾締造跨季6連冠、跨季27連勝紀錄，2018年她衛冕全英公開賽冠軍，並在亞錦賽、雅加達亞運摘金，單季連拿8冠，迎來生涯巔峰。她自2016年12月1日到2018年4月18日，連續攻佔世界球后寶座長達72周。
戴資穎生涯曾6度重返世界第1，球后在位周數達女單史上最長的214周，直到2022年9月6日才完全讓出球后位置。小戴不幸落敗，不少球迷都留言發文感謝小戴，有球迷直接留言，「謝謝妳小戴 妳已經把妳最好的給了台灣。」也有球迷寫下：「謝謝戴資穎為台灣羽球的付出，好好養傷，辛苦了」，在網路上都有很多感謝戴資穎的留言，感謝她的付出。
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