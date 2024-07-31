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「戴資穎擁抱依瑟儂」群星轉發！3年前1張圖「對話翻轉」粉絲哭瘋

▲戴資穎（右）在本屆巴黎奧運敗給好友依瑟儂，3年前的對話身分對調，兩人相擁而泣畫面也成為經典。（圖／翻攝自Soon順順 Threads、hamivideo）
▲戴資穎（右）在本屆巴黎奧運敗給好友依瑟儂，3年前的對話身分對調，兩人相擁而泣畫面也成為經典。（圖／翻攝自Soon順順 Threads、hamivideo）

記者李欣容／台北報導

2024年巴黎奧運戴資穎女單賽程落幕，她在今（31）日對決好朋友依瑟儂（Ratchanok Intanon），最終以0：2直落二輸球，3年前東京奧運，戴資穎對上依瑟儂時那是一場激戰，最後戴資穎險勝，兩人累到躺在地上，有網紅畫家畫下這一幕，替她們寫下台詞，「妮一定，要贏到追後喔！」沒想到今年台詞對調，加上賽後兩人抱在一起都哭了，不少藝人都轉發這感人的畫面，直呼，「小戴妳是我們的驕傲！」也紛紛希望依瑟儂拿下冠軍。

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▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（中華奧會提供）
▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（中華奧會提供）
對上好友依瑟儂　戴資穎帶傷上場狀態大不如前

戴資穎和依瑟儂今是第36度交手，兩人堪稱是「一生宿敵」，上一屆東京奧運在8強戰相遇，當時戰況膠著，最後戴資穎險勝晉級，賽後兩人都躺在地上倒地不起。

反觀本屆，戴資穎帶著膝蓋的傷上場，開賽時就被依瑟儂打出9：0攻勢，過程中戴資穎的移動速度明顯比過去緩慢，多次用球拍撐起身體，懊悔的表情屢屢出現在臉上，最後被對手直落二輸掉比賽。

▲順順畫出戴資穎與依瑟儂最後一戰。（圖／翻攝自Soon順順 Threads、hamivideo）
▲▼「順順」畫出戴資穎與依瑟儂最後一戰。（圖／翻攝自Soon順順 Threads）
▲順順畫出戴資穎與依瑟儂最後一戰。（圖／翻攝自Soon順順 Threads、hamivideo）
賽後相擁而泣　3年前身分對調粉絲全哭了

賽後戴資穎和依瑟儂在場上擁抱，只見依瑟儂緊緊抱著戴資穎，戴資穎則是眼眶泛淚，拍拍依瑟儂的背，比賽場上是宿敵，但下了場，卻又是最懂、最心疼對方的知己。

3年前賽後兩人躺在地上，畫家「順順」將這一幕畫出，替她們配上OS「妮一定要贏到最後喔」、「嗯」。當時依瑟儂也有分享這張照片，希望將所有好運都給戴資穎，沒想到今年的對話完全對調了，不少粉絲都看哭，到依瑟儂當年的PO文底下留言，「妳要贏到最後哦」、「這個擁抱有太多感情」、「真的很感人，運動生涯能有多少這樣的對手」、「小戴辛苦了，我們永遠的驕傲」、「好心疼小戴帶著傷去救每一顆球，妳是我們心中永遠的球后」，不少藝人也都轉發比賽畫面，包括孫可芳、林昀希、李杏、蔡昌憲、王可元等等。

▲許多網友都到依瑟儂的IG留言「要贏到最後哦」。（圖／翻攝自依瑟儂IG）
▲許多網友都到依瑟儂的IG留言「要贏到最後哦」。（圖／翻攝自依瑟儂IG）

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