奧運現場／鄭怡靜4:0橫掃！二度闖女單8強 下一戰預計對決孫穎莎
2024巴黎奧運桌球女單16強，世界排名12、台灣一姐鄭怡靜今（1）日交手波蘭黑馬Natalia Bajor，整場鄭怡靜沒有遇到太多挑戰，以總局數4：0橫掃擊敗Bajor，繼2016年里約奧運之後，生涯第二度闖進女單8強。鄭怡靜下一戰很大機率對上世界排名第1的中國球后孫穎莎。
特派記者路皓惟/巴黎報導
生涯首次交手Bajor，首局鄭怡靜正手猛攻，打出10：0優勢開局，最終以11：2輕鬆拿下首局。第二局鄭怡靜取得8:3大幅領先，但被對手追到1分差，但她在關鍵時刻頂住壓力，反手變線奏效，以11：8再下一城。
第三局鄭怡靜克服落後劣勢，在中段逆轉戰局，以11：8取得聽牌優勢，第四局鄭怡靜正手拍持續壓制對手，雖然錯過兩個賽末點，但最終憑一記正手拉球，以11：9拿下比賽勝利。
2016年里約奧運是鄭怡靜生涯首次參賽，在女單接連擊敗白俄羅斯Viktoria Pavlovich、韓國削球手徐孝元挺進8強，但最終不敵倫敦奧運金牌、中國好手李曉霞無緣4強，但已經寫下台灣本土女子選手在奧運單打的最佳成績。
鄭怡靜8強將要對上世界排名第一的中國選手孫穎莎與印度女將Sreeja Akula之間的勝方，如果贏球將寫下台灣桌球女單本土選手最佳成績。