晶片股反攻！美股那指早盤漲400點 輝達漲10％、台積電ADR漲6％
美股31日開盤後晶片股全面反攻，輝達（Nvidia）、超微（AMD）、台積電ADR在早盤都拉出可觀漲幅，在晶片股帶頭領漲下，美股各主要指數齊聲上攻，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲227.16點、約0.56％；標普500指數上漲92.41點、約1.70％；那斯達克指數上漲428.17點、約2.50％；費城半導體指數上漲260.81點、約5.33％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，AMD最新財報數字亮眼，讓AMD股價在早盤一度上漲超過6％，也帶動其他晶片股上漲，尤其這使投資人對本月之前跌幅慘重的輝達重燃樂觀情緒，截至寫稿時間為止，輝達股價報114.56、上漲約10.44％，台積電ADR股價報164.08，上漲約6.17％。
分析師柯瑪（Phillip Colmar）表示，週三美債殖利率下滑促使成長型股票上漲，接下來市場目光將聚焦於聯準會政策會議，一般預料聯準會即將降息，大型科技股之前重挫，如今出現反彈，也說明市場正在擴大，之前投資人並非拋售，而是輪轉。
美國銀行今日發表報告指出，對短期內可能降息抱持樂觀態度，但鮑爾（Jerome Powell）未必會在最新談話中釋放降息的明確訊號，仍需觀察最新經濟數據。
根據《路透社》報導，有「小非農」之稱的ADP就業報告顯示，美國7月份私人企業就業人數增加12萬2千人，遠低於經濟學家預期的14萬8千人，7月薪資成長速度也創下2021年7月以來的最小增幅，暗示勞動市場正在放緩。