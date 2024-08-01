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奧運快訊／台灣首牌來了！拳擊吳詩儀晉四強　保底銅牌還能爭金牌

▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

中華隊本屆巴黎奧運獎牌開張僅差1勝！台灣女將吳詩儀在60公斤級8強賽，對決厄瓜多選手María José Palacios，最終吳詩儀頂住壓力，以4：1拿下勝利，挺進四強，確定至少拿下銅牌，也是台灣本屆奧運第一面獎牌，之後還有機會力拼金牌。

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吳詩儀前一輪對手、奈及利亞Cynthia Ogunsemilore未能通過藥檢，失去比賽資格，因此吳詩儀兵不血刃晉級，且拳擊不另舉行銅牌戰，僅有金牌戰，所以只要吳詩儀打進4強，已至少進帳一面銅牌。

▲台灣拳擊女將吳詩儀第二回合改變打法，以壓倒性的勝利，逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像） ▲台灣拳擊女將吳詩儀第二回合改變打法，以壓倒性的勝利，逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像）

吳詩儀擊敗強敵　勇奪台灣第一牌

25歲的María José Palacios曾在2023年的泛美運動會拿下銅牌，也站上過2020東京奧運舞台，本屆尋求生涯在奧運首面獎牌。

奪牌關鍵戰役，首回合Palacios不斷近身攻擊，讓吳詩儀沒有發揮出身材和臂展較長的優勢，最後以2：3落後。回合間教練柯文明提醒吳詩儀，「多做一些後手的反擊，加上第二波攻擊，不要跟對方過度糾纏。」

第二回合改變策略　成獲勝關鍵

吳詩儀在第二回合改變打法，盡量把距離拉開，且打法也更強勢，而Palacios則多次用手勾住吳詩儀脖子，雙方激烈爭鋒，最終裁判非常肯定吳詩儀的進攻，吳詩儀拿下5：0，輾轉戰局

最終回合Palacios翻狂反撲，打爛仗，還不斷的近身夾住吳詩儀，不過吳詩儀仍穩住陣腳，伺機反擊，守住勝果，挺進四強賽，至少能拿下銅牌。

賽前被視為是台灣最大獎牌庫的拳擊，目前男子選手皆在首輪出局，女將黃筱雯也在16強賽鎩羽而歸。不過吳詩儀率先抵達8強，另外，陳念琴和尚未出賽的林郁婷，也都有機會爭取獎牌。


▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀在8強賽，擊敗厄瓜多好手María José Palacios，保底銅牌進帳，也是中華隊本屆首面獎牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）
▲台灣拳擊女將吳詩儀小檔案。（圖／NOWnews社群中心製圖）

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