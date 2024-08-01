奧運快訊／台灣首牌來了！拳擊吳詩儀晉四強　保底銅牌還能爭金牌

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▲台灣拳擊女將吳詩儀第二回合改變打法，以壓倒性的勝利，逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像）
吳詩儀擊敗強敵 勇奪台灣第一牌
25歲的María José Palacios曾在2023年的泛美運動會拿下銅牌，也站上過2020東京奧運舞台，本屆尋求生涯在奧運首面獎牌。
奪牌關鍵戰役，首回合Palacios不斷近身攻擊，讓吳詩儀沒有發揮出身材和臂展較長的優勢，最後以2：3落後。回合間教練柯文明提醒吳詩儀，「多做一些後手的反擊，加上第二波攻擊，不要跟對方過度糾纏。」
第二回合改變策略 成獲勝關鍵
吳詩儀在第二回合改變打法，盡量把距離拉開，且打法也更強勢，而Palacios則多次用手勾住吳詩儀脖子，雙方激烈爭鋒，最終裁判非常肯定吳詩儀的進攻，吳詩儀拿下5：0，輾轉戰局。
最終回合Palacios翻狂反撲，打爛仗，還不斷的近身夾住吳詩儀，不過吳詩儀仍穩住陣腳，伺機反擊，守住勝果，挺進四強賽，至少能拿下銅牌。
賽前被視為是台灣最大獎牌庫的拳擊，目前男子選手皆在首輪出局，女將黃筱雯也在16強賽鎩羽而歸。不過吳詩儀率先抵達8強，另外，陳念琴和尚未出賽的林郁婷，也都有機會爭取獎牌。
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