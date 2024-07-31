奧運現場／林昀儒4:0完勝！進男單8強 將戰法國「眼鏡弟」Lebrun
2024巴黎奧運桌球鄭怡靜在女單16強奪勝，繼2016年里約奧運後，第二度打進8強，緊接著換「小林同學」林昀儒在男單16強出戰斯洛維尼亞Darko Jorgic，林昀儒表現依舊穩健，以總局數4：0橫掃Jorgic，也順利晉級8強，下一戰將要對上法國地主選手「眼鏡弟」Felix Lebrun，也將是林昀儒爭取獎牌最大的挑戰。
特派記者路皓惟/巴黎報導
過去林昀儒兩度交手Jorgic皆拿下勝利，且一局未失。來到奧運賽場上，兩人再度交手，首局雙方一路激戰到9：9，隨後Jorgic回擊出界，林昀儒掌握先機，以11：9先下一城。
第二局林昀儒克服落後，追到9：9平手，接著連拿3分率先取得局點，雖然Jorgic頑強抵抗被追到10：10，但林昀儒一鼓作氣連下2分，以12：10再拿一局。
第三局林昀儒以11：7拿下，取得3：0聽牌優勢。決勝第四局，林昀儒一度面臨落後，但他穩住陣腳扳平比數，逼出3個賽末點，順利以11：7贏得比賽。
林昀儒晉級8強後，將要對戰17歲法國新星「眼鏡弟」Félix Lebrun，Lebrun被稱為直拍天才，以現今桌壇少見的「直拍」握拍方式打天下。Lebrun目標是在自家舉辦的巴黎奧運上取得佳績，瞄準金牌。