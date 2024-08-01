奧運桌球／林昀儒強碰「眼鏡弟」！難纏的直拍天才、還是反手怪物

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稍早，我國「女單一姐」鄭怡靜對決世界排名第48的波蘭女將Natalia Bajor，她實力壓制對手，秋風掃落葉般地以總局數4：0晉級8強，下一輪可能對上中國大陸球后、剛剛拿下混雙金牌的孫穎莎。
而在男單賽事方面，下午世界球王王楚欽爆出大冷門出局，籤表上半區出現大變動，不過林昀儒所處的下半籤表，依舊大致上和賽前預期的賽果相同。Dimitrij Ovtcharov，這一位上一屆拿下銅牌的德國名將，對上法國Felix Lebrun，前3局的交鋒都由Lebrun拿下，不過Ovtcharov展現經驗和沉穩，在逆境之下全力反撲，突然連拿3局，將比賽帶進決勝局。不過Lebrun在全場法國球迷的加油下，還是頂住壓力以11：7取勝，總局數4：3晉級。
另一場賽事，林昀儒此役對決2022年歐錦賽銀牌得主Darko Jorgic，前兩局打得稍微緊張一些，不過小林同學在關鍵分的把握上更好，最終連下4局以4：0橫掃對手，順利闖進到8強。不過他下一戰將對上Lebrun，預計將面臨很大的挑戰。
Felix Lebrun用被認為落伍的直拍 打出一片天
Felix Lebrun以罕見的「直拍」在桌球世界中獨樹一幟，直拍的握拍方式雖然被認為已經落伍，未來將逐漸被淘汰，但Lebrun用出色表現證明了這種古老技巧，仍舊能在當代競賽中大放異彩。
出生於桌球世家的Lebrun從小便受到父親和叔叔的影響，從三歲開始便接觸桌球。雖然最初練習的是更主流的橫拍方式，但在看過傳統直拍選手的比賽影片後，Lebrun決定轉變握拍方式，從此開始了他的直拍之路。
Lebrun不僅被認為有望復興或改良直拍打法，他的反手技術也被認為是世界翹楚，不少人認為他是中國名將王皓之後，最穩定、手感最好、攻擊力最強的直拍反手，手感一來可以和馬龍正反手對攻，相當恐怖。
另外，Lebrun發球變化很多，讓人難以抓發接發節奏，他的正反手攻勢協接也很厲害，可說是相當全面的一名球員。不過他也有缺點，他的接發能力被認為比較粗糙，而且心態上也容易不穩，今天對上Ovtcharov就差點被翻盤，這些或許是林昀儒可以加以利用的。
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