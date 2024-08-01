英國前拳王再度質疑林郁婷性別問題！對手曝「被她打到史上最痛」

奧運桌球／林昀儒強碰「眼鏡弟」！難纏的直拍天才、還是反手怪物

▲林昀儒今（31）日在16強戰以4：0擊敗26歲的斯洛維尼亞選手Darko Jorgic，強勢晉級到8強，下一場將要對上地主好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，這也預計將會是林昀儒本屆要想奪牌的關鍵一戰。（圖／美聯社／達志影像）
▲林昀儒今（31）日在16強戰以4：0擊敗26歲的斯洛維尼亞選手Darko Jorgic，強勢晉級到8強，下一場將要對上地主好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，這也預計將會是林昀儒本屆要想奪牌的關鍵一戰。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2024巴黎奧運桌球男單賽事，台灣「沉默殺手」林昀儒今（31）日在16強戰以4：0擊敗26歲的斯洛維尼亞選手Darko Jorgic，強勢晉級到8強，下一場將要對上地主好手「眼鏡弟」Felix Lebrun，這也預計將會是林昀儒本屆要想奪牌的關鍵一戰。Lebrun的握拍方式是目前比較少見的「直拍」，跟林昀儒一樣反手能力出色，他以這樣的打法在歐洲稱雄，也在世界發光，林昀儒下一場預計會有一場苦戰。

我是廣告 請繼續往下閱讀
林昀儒攜手鄭怡靜晉級　下一戰對決「眼鏡弟」

稍早，我國「女單一姐」鄭怡靜對決世界排名第48的波蘭女將Natalia Bajor，她實力壓制對手，秋風掃落葉般地以總局數4：0晉級8強，下一輪可能對上中國大陸球后、剛剛拿下混雙金牌的孫穎莎。

而在男單賽事方面，下午世界球王王楚欽爆出大冷門出局，籤表上半區出現大變動，不過林昀儒所處的下半籤表，依舊大致上和賽前預期的賽果相同。Dimitrij Ovtcharov，這一位上一屆拿下銅牌的德國名將，對上法國Felix Lebrun，前3局的交鋒都由Lebrun拿下，不過Ovtcharov展現經驗和沉穩，在逆境之下全力反撲，突然連拿3局，將比賽帶進決勝局。不過Lebrun在全場法國球迷的加油下，還是頂住壓力以11：7取勝，總局數4：3晉級。

另一場賽事，林昀儒此役對決2022年歐錦賽銀牌得主Darko Jorgic，前兩局打得稍微緊張一些，不過小林同學在關鍵分的把握上更好，最終連下4局以4：0橫掃對手，順利闖進到8強。不過他下一戰將對上Lebrun，預計將面臨很大的挑戰。

Felix Lebrun用被認為落伍的直拍　打出一片天

Felix Lebrun以罕見的「直拍」在桌球世界中獨樹一幟，直拍的握拍方式雖然被認為已經落伍，未來將逐漸被淘汰，但Lebrun用出色表現證明了這種古老技巧，仍舊能在當代競賽中大放異彩。

出生於桌球世家的Lebrun從小便受到父親和叔叔的影響，從三歲開始便接觸桌球。雖然最初練習的是更主流的橫拍方式，但在看過傳統直拍選手的比賽影片後，Lebrun決定轉變握拍方式，從此開始了他的直拍之路。

Lebrun不僅被認為有望復興或改良直拍打法，他的反手技術也被認為是世界翹楚，不少人認為他是中國名將王皓之後，最穩定、手感最好、攻擊力最強的直拍反手，手感一來可以和馬龍正反手對攻，相當恐怖。

另外，Lebrun發球變化很多，讓人難以抓發接發節奏，他的正反手攻勢協接也很厲害，可說是相當全面的一名球員。不過他也有缺點，他的接發能力被認為比較粗糙，而且心態上也容易不穩，今天對上Ovtcharov就差點被翻盤，這些或許是林昀儒可以加以利用的。

▲17歲法國「眼鏡弟」Félix Lebrun被譽為「直拍天才」，目標巴黎奧運奪牌。（圖／美聯社／達志影像）
▲Lebrun的握拍方式是目前比較少見的「直拍」，跟林昀儒一樣反手能力出色，同時他發球變化很多，讓人難以抓發接發節奏，他的正反手攻勢協接也很厲害，可說是相當全面的一名球員。。（圖／美聯社／達志影像）

更多「2024巴黎奧運」相關新聞。

奧運現場／林昀儒4:0完勝！進男單8強　將戰法國「眼鏡弟」Lebrun

奧運桌球／林昀儒國外綽號好狂！她聽英文轉播震驚：這聽起來超兇

奧運桌球／林昀儒打一半突喊「教練很白」！揭背後真相：被影響了

奧運現場／林昀儒有夠強！4：0橫掃克國老將　2連勝闖進男單16強

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
鞋槓人生