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奧運現場／戴資穎爆哭：我做不到大家期待！最後一舞忍傷打完全場

▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，最後一舞留下遺憾，小戴受訪爆哭。（圖／世界羽球總會提供）
▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強，最後一舞留下遺憾，小戴受訪爆哭。（圖／世界羽球總會提供）

特派記者路皓惟/巴黎報導

台灣羽球一姊「小戴」戴資穎在巴黎奧運的最後一舞，今（31）日與好友依瑟儂進行36次的宿命對決，但這次的交手，戴資穎是忍著傷痛撐完全場，以19：21、15：21遭直落二落敗，告別奧運舞台。賽後，戴資穎情緒相當激動，受訪時全程爆哭，她表示：「大家都跟我說加油，我一定能拿冠軍，但我知道我做不到，但大家沒放棄，我更不能放棄我自己！」

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膝蓋傷勢纏身　小戴拚到最後一刻

戴資穎因膝傷關係，在5月初湯優盃結束後休息超過兩個月，此後小戴一直在國訓中心養傷備戰，但膝蓋傷勢仍影響到小戴的表現，在攸關8強的關鍵戰役對決好友依瑟儂，戴資穎明顯不是100％狀態，儘管如此，小戴還是忍著傷痛奮戰到最後一刻，拚到手肘流血。

兩人連續2屆奧運在晉級關鍵戰役對決，回顧上一屆東京奧運兩人在8強正面對決，當時戴資穎逆轉勝挺進4強，輸球的依瑟儂流下眼淚；如今換依瑟儂拿下勝利，戴資穎奧運最後一舞無緣8強。賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩人哭成一團。

淚灑賽場　戴資穎：做不到大家期待

戴資穎表示：「今天這場比賽，已經是我近期最佳狀態了，但很遺憾我的傷勢在時間上無法完全復原，雖然現場有這麼多的加油聲，但我很遺憾沒能發揮出最佳水準。」

戴資穎是哭著接受媒體採訪，她說：「在出發前，大家都叫我加油，說我可以奪冠，但我知道自己做不到大家的期待，還是很感謝背後的團隊，大家都沒放棄我，我更不能放棄我自己。」

最後一舞在8強止步，戴資穎表示：「這是預料中的結果，我知道自己能參賽已經很好了，原以為自己無法出賽，依瑟儂也知道我的狀況，她說擊敗我，她很難過。」
 

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