奧運現場／戴資穎爆哭：我做不到大家期待！最後一舞忍傷打完全場

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戴資穎因膝傷關係，在5月初湯優盃結束後休息超過兩個月，此後小戴一直在國訓中心養傷備戰，但膝蓋傷勢仍影響到小戴的表現，在攸關8強的關鍵戰役對決好友依瑟儂，戴資穎明顯不是100％狀態，儘管如此，小戴還是忍著傷痛奮戰到最後一刻，拚到手肘流血。
兩人連續2屆奧運在晉級關鍵戰役對決，回顧上一屆東京奧運兩人在8強正面對決，當時戴資穎逆轉勝挺進4強，輸球的依瑟儂流下眼淚；如今換依瑟儂拿下勝利，戴資穎奧運最後一舞無緣8強。賽後依瑟儂和主審握手後，主動去和小戴擁抱，她眼眶泛淚，而戴資穎的淚水也在此刻潰堤，兩人哭成一團。
淚灑賽場 戴資穎：做不到大家期待
戴資穎表示：「今天這場比賽，已經是我近期最佳狀態了，但很遺憾我的傷勢在時間上無法完全復原，雖然現場有這麼多的加油聲，但我很遺憾沒能發揮出最佳水準。」
戴資穎是哭著接受媒體採訪，她說：「在出發前，大家都叫我加油，說我可以奪冠，但我知道自己做不到大家的期待，還是很感謝背後的團隊，大家都沒放棄我，我更不能放棄我自己。」
最後一舞在8強止步，戴資穎表示：「這是預料中的結果，我知道自己能參賽已經很好了，原以為自己無法出賽，依瑟儂也知道我的狀況，她說擊敗我，她很難過。」
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