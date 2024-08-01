影／學主人做瑜伽！「瑜伽狗狗」引網友關注　直呼：太可愛

一隻超級可愛的狗狗學著主人的動作，做出超級萌的瑜珈引發話題性，而這部影片也在菲律賓的社群平台上造成轟動，許多網友大讚狗狗感覺很聰明，還陪主人一起做瑜珈。 我是廣告 請繼續往下閱讀 根據《美聯社》，這隻名叫Cocoa的四歲小狗與主人居住在菲律賓馬尼拉，有一天牠醒來時發現牠51歲的主人Jen Feraren正在客廳裏做瑜珈，這隻十分關注主人的狗狗因此也加入了她的行列。影片中可看到Cocoa在瑜珈墊上接近媽媽，當媽媽做這些姿勢時，小狗搖著尾巴，伸展前肢；接著只見可可躺在地板上，臉接觸瓷磚，十分逗趣。Jen Feraren受訪時指出，「可可喜歡和我一起做瑜珈，她是一隻混種犬（Aspin dog），她超級聰明又可愛，這代表無論什麼品種的狗都很棒，都可以接受訓練。」研究顯示，狗不像人類那樣喜歡練習瑜伽，但牠們可以在瑜伽課程中享受和主人在一起的時光。許多狗狗覺得瑜珈課程的平靜氛圍令人愉快，甚至可能會自然地模仿一些伸展運動和姿勢。65公分鰻魚塞肛門！年輕男子險丟性命 越南醫生幫忙取出主人家中猝逝！28隻家犬啃食遺體左腿 泰國命案引熱議來當料理鼠王？大雨逼出巴黎600萬老鼠 英記者驚：跟貓一樣大中國遊客餵奈良鹿「大便仙貝」引眾怒！恐冠這罪 奈良警加派巡邏