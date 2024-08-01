奧運現場／很棒了！19歲天才高承睿男單16強止步 不敵六角戰士
巴黎奧運桌球項目，瑞典「六角戰士」Truls Moregardh在32強拍落世界第一、中國好手王楚欽，爆出本屆奧運最大冷門。今（1）日台灣19歲「桌球天才」高承睿在男單16強正面對決Moregardh，可惜最終高承睿以總局數1：3不敵「六角戰士」Moregardh，無緣繼續向8強挺進。
特派記者路皓惟/巴黎報導
男單16強高承睿原本很大機率要對上王楚欽，但王楚欽稍早在32強意外敗給瑞典Moregardh，世界第一被除掉之後，為高承睿力拚8強增添希望。不過，Moregardh也非省油的燈，今年兩人交手2次，高承睿都吞下敗仗。
此戰首局雙方立即上演一場激戰，高承睿展現強大的抗壓力，把握第三個局末點，以16：14先下一城。第二局高承睿一記漂亮反拍，打得Moregardh措手不及，打出一波6：0攻勢逆轉超前，並逼出2個局末點，但都被Moregardh化解，隨後高承睿也化解局點，但Moregardh還是以13：11扳回一城。
第三局高承睿成功鎖住對方反手位，打出7：1開局，但Moregardh連續追回6分，形成7：7平手，也把高承睿節奏打亂，出現較多的失誤，再以8：11讓出一局。第四局又是拉鋸戰，高承睿成功化解2個局點，但還是功虧一簣，Moregardh以12：10取得聽牌優勢。
關鍵第四局高承睿以3：1開局，但Moregardh開始發力，拉開領先差距，最終Moregardh以11：6收下比賽勝利，高承睿首度征戰奧運，在男單16強止步。