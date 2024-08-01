奧運現場／戴資穎淚灑賽場！奧運金牌夢碎　女單F4爭金少一名傳奇

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中國羽球一姊陳雨菲在3年前的東京奧運中奪下女單金牌，本次巴黎奧運將挑戰衛冕。本屆奧運籤表，陳雨菲被分在下半部，避開戴資穎、安洗瑩及山口茜3位勁敵，其中安洗瑩、陳雨菲和戴資穎暫居世界前3名，加上世界排名第6的山口茜，被稱為羽球女單F4，她們也被視為奪金熱門。
在巴黎奧運羽球女單開打之前，外界普遍認為金牌將在「女單F4」之中產生，特別是世界排名第1的韓國球后安洗瑩，是奪金大熱門，其次是尋求衛冕的陳雨菲，至於戴資穎和山口茜，雖然狀態有所下滑，但仍有一定的奪冠希望。
小戴受膝傷影響 結束生涯奧運最終章
戴資穎在上屆東京奧運中獲得銀牌，這次在巴黎原本希望能捲土重來，但無奈受到膝蓋傷勢影響，沒能發揮百分之百的狀態，在宿命對決中，以直落二不敵好友依瑟儂，提前結束最後一次的奧運之旅，而戴資穎也已宣布將在今年球季結束後掛拍退休。
陳雨菲在2021年東京奧運金牌戰與戴資穎激戰三局，最終以21：14、17：21、21：9，總局數2：1勝出奪得金牌，此次陳雨菲將挑戰衛冕金牌，若順利完成金牌二連霸，她將成為繼中國名將張寧之後，第二位在奧運羽球女單項目中實現兩連霸的選手。
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