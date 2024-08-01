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戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

▲羽球球后「戴資穎」惜敗好友依瑟儂，奧運最後一舞落幕，但其精神以及過去的輝煌戰績，都將永遠留存在粉絲心中！（圖/世界羽球聯盟官方IG）
▲羽球球后「戴資穎」惜敗好友依瑟儂，奧運最後一舞落幕，但其精神以及過去的輝煌戰績，都將永遠留存在粉絲心中！（圖/世界羽球聯盟官方IG）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運賽事如火如荼的在進行當中！賽事來到第7天，中華隊終於獎牌開胡！女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌，消息讓台灣支持民眾振奮不已！而雖然羽球球后「戴資穎」惜敗好友依瑟儂，奧運最後一舞落幕，但其精神以及過去的輝煌戰績，都將永遠留存在粉絲心中！《NOWnews》也在特別整理出從開賽至今第6天中華隊的總戰績。

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根據奧運大會統計，目前獎牌榜第一名的國家已經變成「中國」，總計拿下8金7銀3銅；第二名則為「日本」，總計奪得8金3銀4銅；第三名為地主國「法國」，總計拿下7金10銀8銅，而美國隊則是繼續累積獎牌，目前一共5金13銀12銅，30面獎牌數量是所有國家最多。然而中華隊在31日晚間保底有銅牌後，獎牌也開胡，未來賽事剩下10天，請大家持續為中華隊選手加油！以下是中華隊從7/27日至8/1凌晨最新戰績（粗體字表示晉級、獲勝、尚未完賽）：

▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）
▲羽球球后戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）
🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步16強、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成2：0擊敗香港李卓耀晉級8強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：1擊敗中國劉雨辰/歐烜屹取得小組賽4連勝、晉級8強
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰

▲2024巴黎奧運羽球男雙項目D組呈現4組大亂鬥的局面，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟晉級，全場球迷高喊台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男雙項目，中華隊的「麟洋配」李洋、王齊麟取得小組賽4連勝晉級8強，全場球迷高喊台灣。（圖／美聯社／達志影像）
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步

🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽

🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強

▲巴黎奧運中華射箭隊選手戴宇軒在個人賽以6：0完封芬蘭老將，挺進個人賽32強。（圖／奧會提供）
▲巴黎奧運男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強。（圖／奧會提供）
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹​無緣爭銅牌止步8強

🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜16強擊敗波蘭N. Bajor晉級8強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒16強擊敗斯洛維尼亞D. Jorgic晉級8強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強

▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒以總局數4：0橫掃Jorgic，順利晉級男單8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣桌球一哥「小林同學」林昀儒以總局數4：0橫掃斯洛維尼亞D. Jorgic晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴32強擊敗多明尼加晉級16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強

▲台灣拳擊女將吳詩儀第二回合改變打法，以壓倒性的勝利，逆轉戰局。（圖／美聯社／達志影像）
▲台灣拳擊女將吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌。（圖／美聯社／達志影像）
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽

🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣晉級22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣晉級20強準決賽

🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜因為烏克蘭選手退賽晉級8強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強

▲今年巴黎奧運生涯擁9座大滿貫金盃的網球一姊謝淑薇(右)，聯手的20歲小將曹家宜(左)，在奧運女雙16強不戰而勝，直闖8強。（圖／中華奧會提供）▲網球一姊謝淑薇（右）聯手20歲小將曹家宜（左）出戰巴黎奧運，本來30日要打第二輪，結果烏克蘭對手棄賽，直接晉級8強。（圖／中華奧會提供）
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽

🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽

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