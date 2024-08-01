戴資穎最後一舞謝幕！中華隊8/1最新戰績整理　奧運獎牌確定到手

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🟡羽球
📍女子單打戴資穎0：2不敵泰國依瑟儂止步16強、奧運最後一舞謝幕
📍男子單打周天成2：0擊敗香港李卓耀晉級8強
📍男子雙打李洋/王齊麟2：1擊敗中國劉雨辰/歐烜屹取得小組賽4連勝、晉級8強
📍男女混雙葉宏蔚/李佳馨不敵日本東野有紗/渡邊勇大吞二連敗淘汰
🟡擊劍
📍男子鈍劍32強賽陳弈通最終排第27名止步
🟡射擊
📍男子不定向飛靶楊崑弼第2日資格賽總積分121排第12名無緣決賽
📍女子不定向飛靶林怡君第2日資格賽總積分110排第26名無緣決賽
📍女子不定向飛靶劉宛渝第2日資格賽總積分112排第25名無緣決賽
🟡射箭
📍男子團體射箭湯智鈞/戴宇軒/林子翔不敵中國男團止步8強
📍女子轉體射箭雷千瑩/李彩綺/邱意晴不敵韓國夢幻隊止步8強
📍男子單人射箭戴宇軒不敵法國T. Chirault止步32強
📍男子單人射箭林子翔不敵韓國金優鎮止步32強
📍男子單人射箭湯智鈞不敵上屆金牌土耳其M. Gazoz止步32強
🟡柔道
📍女子57公斤級連珍羚不敵塞爾維亞Marica Perisic止步16強
📍女子48公斤級林真豪敗給哈薩克Abuzhakynova止步16強
📍男子60公斤級楊勇緯敗給日本永山龍樹無緣爭銅牌止步8強
🟡桌球
📍女子單打簡彤娟64強不敵香港朱成竹止步
📍女子單打鄭怡靜16強擊敗波蘭N. Bajor晉級8強
📍男子單打高承睿16強不敵瑞典Truls Moregard止步16強
📍男子單打林昀儒16強擊敗斯洛維尼亞D. Jorgic晉級8強
📍男女混雙林昀儒/陳思羽8強不敵中國王楚欽/孫穎莎止步8強
🟡拳擊
📍女子60公斤級吳詩儀擊敗厄瓜多M. Palacios晉級4強、至少保底銅牌
📍男子63.5公斤級賴主恩級不敵哈薩克對手止步16強
📍女子66公斤級陳念琴32強擊敗多明尼加晉級16強
📍女子54公斤級黃筱雯不敵保加利亞S. Petrova止步16強
📍男子71公斤級甘家葳不敵美國O. Jones止步16強
🟡體操
📍女子平衡木競技體操丁華恬以12.533分無緣晉級決賽
📍男子單槓競技體操個人資格賽唐嘉鴻以14.933分排第2晉級決賽
🟡輕艇激流
📍女子K1單人皮艇預賽張築涵117.93秒，最終擇優成績排第23，無緣晉級22強準決賽
📍男子K1單人皮艇預賽吳少璿99.45秒，最終擇優成績排第23，無緣晉級20強準決賽
🟡網球
📍女子雙打第二輪謝淑薇/曹家宜因為烏克蘭選手退賽晉級8強
📍女子雙打第一輪詹詠然/詹皓晴不敵捷克卡雷茨科娃/絲妮柯娃止步32強
🟡空氣手槍
📍女子10公尺空氣手槍資格賽劉恆妤/余艾玟，劉恆妤573分排第13、余艾玟564分排第35，皆無緣決賽
🟡游泳
📍男子200公尺蝶式王冠閎準決賽1分55秒07排名第11名無緣決賽