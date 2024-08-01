東京奧運超強國家消失了！觀眾愣：上屆71面獎牌　巴黎奧運剩15人

戴資穎奧運落敗淚灑球場！賽評當場哽咽　「真實身分」逼哭球迷

▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）
▲羽球好手戴資穎（右）31日與世界排名第21的泰國好手依瑟儂（左）交手，終場以19:21、15:21，0比2落敗，無緣晉級8強。（圖／世界羽球總會提供）

記者張志浩／綜合報導

台灣球后戴資穎昨（31）日晚間在巴黎奧運女單預賽中，帶著膝傷拼戰，最終不敵來自泰國的好友依瑟儂，結束生涯奧運最後一舞，兩人相擁而泣的畫面感動無數人，而戴資穎的姊姊戴靖潔昨晚其實就擔任轉播球評，小戴確定落敗時，她也一度哽咽，賽後也在社群心疼地替小戴發文「那種很想跑，卻又力不從心的感覺」，並感謝粉絲們的一路支持。

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戴資穎去年底出現嚴重膝傷，今年5月結束湯優盃後，就一直在國訓中心養傷、備戰巴黎奧運，不過從小組賽就能看出，戴資穎明顯沒有達到100％狀態，戴靖潔昨日轉播時也不斷提及戴資穎在「後場、網前」和橫移的速度受到影響，甚至拚到手肘流血，還是忍著傷痛奮戰到最後一刻。

▲球后戴資穎親姊戴靖潔曬出全家合照。（圖／取自戴靖潔IG）
▲戴資穎和親姊戴靖潔（右）的感情相當要好，可以說是戴資穎四處征戰的最佳後盾。（圖／取自戴靖潔IG）
戴資穎落敗當下，轉播中的戴靖潔最開始不發一語，只剩主播的聲音總結整場比賽，直到戴資穎和依瑟儂相擁完準備離場，戴靖潔才稍微整理好情緒，語帶哽咽的說：「有些球其實妳很想拼、妳很想救，可是身體就是不允許，非常明顯今天的速度確實沒有那麼快，尤其是在後兩場的腳步或者是反手轉身的部分，所以就會讓她帶有一點遺憾，畢竟她很想要盡全力，只是......對。」

戴資穎結束生涯最後一次奧運，讓全台灣人感到可惜，身為家人的戴靖潔肯定更加揪心，在播報完女單賽事後，戴靖潔仍敬業的繼續講評男單賽事，賽後她也在個人IG寫道「抱歉大家，後來真的忍不住，所以聲音一直抖，一個擁抱後，眼淚瞬間就掉了」，並喊話小戴「知道你真的盡力了」，最後也不忘感謝一直鼓勵2姐妹、守在電視機前的粉絲們。

▲戴資穎姊姊戴靖潔賽後在IG透過限時動態抒發心情。（圖／戴靖潔IG）
▲戴資穎姊姊戴靖潔賽後在IG透過限時動態抒發心情。（圖／戴靖潔IG）
戴資穎比賽結束後，不少網友也在社群分享「有人知道這場賽評是小戴姊姊嗎」、「當下聽到戴姐有忍住哭的聲音，在看著小袋擁抱伊瑟儂的畫面，真的太催淚」、「戴姐真的很專業，馬上轉換情緒播下一場小天的比賽」、「原來賽評是小戴的親姊姊，難怪賽前都會和主播一起喊很可愛的口號」。

戴靖潔可以說是戴資穎在世界各處征戰的最佳後盾，兩人的好感情透過社群就能一覽無遺，戴靖潔平時也會在貼文中稱小戴為「阿祖」，原因是小戴在家常常指揮家人做事；相信戴資穎在結束職業生涯後，會花費更多時間陪伴家人，戴資穎受訪也提及，「我應該會先享受幾天沒有鬧鐘的日子，每天睡飽耍廢，或許會找個時間去環島，把台灣先好好玩過一次再說。」 

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