戴資穎奧運落敗淚灑球場！賽評當場哽咽　「真實身分」逼哭球迷

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戴資穎落敗當下，轉播中的戴靖潔最開始不發一語，只剩主播的聲音總結整場比賽，直到戴資穎和依瑟儂相擁完準備離場，戴靖潔才稍微整理好情緒，語帶哽咽的說：「有些球其實妳很想拼、妳很想救，可是身體就是不允許，非常明顯今天的速度確實沒有那麼快，尤其是在後兩場的腳步或者是反手轉身的部分，所以就會讓她帶有一點遺憾，畢竟她很想要盡全力，只是......對。」
戴資穎結束生涯最後一次奧運，讓全台灣人感到可惜，身為家人的戴靖潔肯定更加揪心，在播報完女單賽事後，戴靖潔仍敬業的繼續講評男單賽事，賽後她也在個人IG寫道「抱歉大家，後來真的忍不住，所以聲音一直抖，一個擁抱後，眼淚瞬間就掉了」，並喊話小戴「知道你真的盡力了」，最後也不忘感謝一直鼓勵2姐妹、守在電視機前的粉絲們。
戴資穎比賽結束後，不少網友也在社群分享「有人知道這場賽評是小戴姊姊嗎」、「當下聽到戴姐有忍住哭的聲音，在看著小袋擁抱伊瑟儂的畫面，真的太催淚」、「戴姐真的很專業，馬上轉換情緒播下一場小天的比賽」、「原來賽評是小戴的親姊姊，難怪賽前都會和主播一起喊很可愛的口號」。
戴靖潔可以說是戴資穎在世界各處征戰的最佳後盾，兩人的好感情透過社群就能一覽無遺，戴靖潔平時也會在貼文中稱小戴為「阿祖」，原因是小戴在家常常指揮家人做事；相信戴資穎在結束職業生涯後，會花費更多時間陪伴家人，戴資穎受訪也提及，「我應該會先享受幾天沒有鬧鐘的日子，每天睡飽耍廢，或許會找個時間去環島，把台灣先好好玩過一次再說。」
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