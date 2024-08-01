「謝謝今晚陪我一起哭」戴資穎IG發文感謝　揭驚人傷勢：曾拿拐杖

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戴資穎因左膝傷勢缺陣近2個月，本次奧運小戴帶著傷勢出征。首戰對陣比利時選手譚蓮妮，戴資穎憑藉經驗拿下勝利。然而，31日面對老友依瑟儂，戴資穎的膝蓋明顯撐不住，但她依然忍著傷痛奮戰到最後，最終直落二落敗，無緣晉級女單8強。
比賽結束後，戴資穎與依瑟儂相擁而泣，這一幕感動了許多球迷。戴資穎在IG上發文表示：「淚灑球場並不是我想要的，我也沒有想要讓大家知道我受了傷，但這結果是我自己預料中的事。」
戴資穎親揭狀況 曾以為自己無法比賽
戴資穎透露，「這一個月以來我並不好，除了左腳的傷痛之外，我也把自己的右腳弄傷了，傷的程度就是我有幾天是沒辦法走路（拿著拐杖）。眼看著即將到來的奧運，我知道自己這次沒辦法有好的表現，甚至不覺得自己有辦法上場比賽。」
戴資穎感謝中華代表團醫療長林瀛洲、團隊以及所有幫助她的人。戴資穎提到，在抵達法國時，她還無法正常跑動，心中充滿擔憂。然而，她最終趕上了第一場比賽，並意外獲勝，讓她重新體驗到在場上跑動的快感。
戴資穎表示：「我知道接下來的這場比賽，大概會是這樣的結果，但我還是用盡了全力，不想放棄任何一絲機會。」過去幾個月來無法正常訓練，小戴深知大家對她的期待，「輸球是沒有藉口的，我也真的盡力了，從沒辦法走路到回到場上的這段時間，我已經不知道自己哭了多少次，甚至到比賽的前一天，我也不知道自己隔天到底能不能全場跑動，但我撐過去了。」
戴資穎感謝粉絲力挺 「謝謝今晚陪我一起哭泣」
戴資穎在文內寫道：「看來超人有來，只是我沒能撐過去。」她也感謝一路走來為她加油吶喊的球迷粉絲，「謝謝今晚陪我一起哭泣的人，謝謝你們對我的期待。」
戴資穎提到，接下來還有很多比賽項目正在進行，「男雙和男單也都順利晉級，大家一起為中華隊加油打氣！」最後，戴資穎表示：「原諒我沒有辦法一一回覆大家的訊息，但是謝謝大家的關心，先讓我休息幾天。」
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