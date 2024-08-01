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正義之聲！戴資穎生涯讓總統道歉　體育署長、執行長等官員被請辭

▲戴資穎在巴黎奧運小組賽就提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅。（圖／奧會提供）
▲戴資穎在巴黎奧運小組賽就提前出局，但她對體壇的貢獻仍無法抹滅。（圖／奧會提供）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

台灣羽球一姊戴資穎因傷在巴黎奧運小組賽遭淘汰，奧運最後一舞劃下句點，小戴選手生涯也可能就此結束，最多打完今年年終賽就會高掛球拍。回顧戴資穎職業生涯，可說是台灣運動員的「正義之聲」，盤點因為小戴的關係，總計至少有一位體育署署長、國訓中心執行長和羽協秘書長因此下台，連前總統蔡英文都曾公開致歉，戴資穎的影響力非常大。

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台灣羽球一姐戴資穎因為「球鞋門」事件，讓前任羽協秘書長下牌。（圖／Badminton Photo提供）
台灣羽球一姐戴資穎因為「球鞋門」事件，讓前任羽協秘書長下牌。（圖／Badminton Photo提供）
「球鞋門」事件　羽球協會秘書長下台

2016年里約奧運，爆發「球鞋門」事件，當時中華民國羽球協會因為與品牌YONEX簽約，強制規定選手必須要穿該品牌服裝和球鞋，若未遵守將被禁賽。但戴資穎因為兩腳尺寸不同，選擇穿著勝利體育為她特製一雙沒有商標的球鞋，卻引發喧然大波。

前中華羽協秘書長蔡鴻鵬原本要做出懲處，召開紀律委員會，要將戴資穎禁賽，不過受到輿論壓力，加上立委聲援，蔡鴻鵬遭到撻伐，最後請辭秘書長一職，最後前理事長程俊琅也公開致歉，且此事件之後，國體法也列入改革，影響深遠。

▲戴資穎在2018年曾替選手發聲，認為國訓中心與球場館不符合規定。（圖／美聯社／達志影像）
▲戴資穎在2018年曾替選手發聲，認為國訓中心與球場館不符合規定。（圖／美聯社／達志影像）
球場問題大　前國訓中心執行長辭職

2018年國訓中心爆發一連串的問題，戴資穎也替選手發聲，認為國訓中心與球場館不符合規定，甚至沒有網子，連地板的線都是歪的，此次事件也引起軒然大波。

郭婞淳舉重金牌教練林敬能，也在當時加入戰場，砲轟國訓伙食出問題，甚至傳出弊案，當時的國訓中心執行長林晉榮也因為此事件，在PTT向鄉民解釋，並宣布請辭。

戴資穎所引爆的「經濟艙之亂」，連當時的總統蔡英文也公開道歉。（圖／NOWnews資料照）
戴資穎所引爆的「經濟艙之亂」，連當時的總統蔡英文也公開道歉。（圖／NOWnews資料照）
經濟艙事件　連總統也道歉

2021年的東京奧運，戴資穎揭露「選手坐經濟艙、官員坐商務艙」，引發輿論炸鍋，爆發「經濟艙之亂」。當時前總統蔡英文還因此道歉，前行政院長蘇貞昌也震怒，表示要追究責任，之後連帶的讓前體育署長張少熙也因此下台一鞠躬。

張少熙也因為「經濟艙之亂」不到一年就請辭，之後體育署署長懸缺逾500天，才由現任的署長鄭世忠接任。

而鄭世忠接任後也開啟中華隊的「黃金世代」，包括去年在杭州亞運拿下平隊史最佳的19金，同時在鄭世忠任內也傾聽選手的聲音，包括杭州亞運金牌、輕艇國手張筑涵也稱讚，「鄭世忠給予我們很多協助，非常感謝她。」

戴資穎選手生涯不僅替台灣立下汗馬功勞，蟬聯球后長達200週，成為世界羽壇的名將，同時小戴也借重自己的影響力，幫助台灣體育改革，即使即將退休，她的豐功偉業，仍值得國人給她掌聲，向永遠的球后致敬。

▲戴資穎生涯不斷替台灣選手發聲，即使將退役，仍在台灣體壇帶來重大的貢獻。（圖／奧會提供）
▲戴資穎生涯不斷替台灣選手發聲，即使將退役，仍在台灣體壇帶來重大的貢獻。（圖／奧會提供）

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