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麟洋配「第2局早晉級8強」！第3局仍拼到贏原因曝 　一日球迷驚呆

▲2024巴黎奧運羽球男子雙打王齊麟、李洋以4連勝、小組第一晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
▲2024巴黎奧運羽球男子雙打王齊麟、李洋以4連勝、小組第一晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）

記者張嘉哲/綜合報導

2024巴黎奧運羽球男子雙打小組賽最後一輪31日晚間登場，中華隊好手王齊麟、李洋在前三場賽事中連續奪下勝利，但當下仍未確保晉級資格，最後一場小組賽對陣歐烜屹、劉雨辰，最終以2：1逆轉拿下小組賽4連勝、分組第一才晉級8強。然而，就有網友不解表示「王齊麟跟李洋在第二局拿回1分之後已經確定晉級8強，不是應該可以保存體力，穩穩打就好，但第三局還是這麼拼，最後還打贏，也太厲害了吧？」隨後就有內行人出面解答原因。

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一名網友在「Threads」貼文指出「一日球迷路過啦！王齊麟跟李洋成功晉級8強真的好開心，但是有疑問是他們在第二局的時候就已經拿下，也確定晉級8強賽，不過是分組第一、第二晉級的問題，怎麼到了第三局還是超級拼命，各種花式躺在地板打，後面還有8強賽不是都會保存體力嗎？甚至最後還打贏中國，也太厲害了吧！」

▲2024年巴黎奧運羽球今（31）日進行男雙小組賽最後一戰，緊張的「4隊互咬」局面，我國「麟洋配」李洋／王齊麟頂住壓力，以總局數2：1擊敗劉雨辰／歐烜屹，確定以分組第一晉級。而這也是李洋／王齊麟又一次在7月31日戰勝中國名將劉雨辰，並將對手給淘汰出局。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運羽球（31）日進行男雙小組賽最後一戰，中華隊「麟洋配」李洋、王齊麟擊敗中國歐烜屹、劉雨辰，順利以小組第一晉級8強。（圖／美聯社／達志影像）
貼文曝光後，釣出不少內行人回應「分組第一跟第二差很多哦！賽制有規定小組第一不能打第一且同組不對打，所以你如果是小組第一，就會碰到別組的小組第二哦！」、「小組第二的人會去打小組第一的，相對一定更難打，這也是一種策略性贏球」、「看晉級的趨勢就能知道，麟洋配小組第一晉級8強賽一定比小組第二晉級有優勢喔！所以拿下對中國這場是一定很重要的，不然差很多。」

奧運羽球對戰規則曝光！麟洋配小組第一晉級更有優勢

在奧運羽球小組賽中只要前2名就能晉級8強，而8強賽有明文「小組賽同組規避、小組第一必打小組第二」的規則，因此麟洋配如果能取得D組小組第一的位置，就能夠抽到ABC三組的第二名對戰。以31日晚間的賽事來看，雖然「麟洋配」在第二局拿下時，就「確定能夠晉級8強」，但是如果能贏得該場比賽，就能夠以「小組第一」晉級8強，去拚抽籤抽到過往對戰紀錄較佔據優勢的「ABC組小組第二隊伍」。

▲2024巴黎奧運羽球男雙項目D組呈現4組大亂鬥的局面，我國的「麟洋配」李洋／王齊麟晉級，全場球迷高喊台灣。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」李洋、王齊麟以4連勝、小組第一之姿晉級8強賽，全場球迷大喊「台灣」超感動！（圖／美聯社／達志影像）
以最終晉級隊伍來看，如果「麟洋配」31日的比賽輸給中國隊的話，將以小組第二晉級8強，按照規定，只能從A組第一中國「梁偉鏗／王昶將」、B組第一韓國「姜敏赫／徐承宰」、C組印度「Rankireddy／Shetty」來抽出8強的對手，然而從過去對戰紀錄以及近一年交手紀錄來看，對麟洋配來說也是不簡單的考驗。

📍中國「梁偉鏗／王昶將」，對戰「麟洋配」：生涯3勝2敗，近一年2勝1敗。
📍韓國「姜敏赫／徐承宰」，對戰「麟洋配」：生涯4勝1敗，近一年3勝1敗。
📍印度「Rankireddy／Shetty」，對戰「麟洋配」：生涯2勝2敗，近一年0勝1敗。

而正因為「麟洋配」在31日打贏了中國隊，變成小組第一晉級8強，在按照8強賽的規定，變成從A組第二馬來西亞「謝定峰／蘇偉譯」、B組第二泰國「Jomkol／Kedren 」、C組第二印尼「 Aifian／ Andianto」，然而再從過去對戰紀錄以及一年交手紀錄來看，麟洋配明顯勝率提升不少。

📍馬來西亞「謝定峰／蘇偉譯」，對戰「麟洋配」：生涯5勝4敗，近一年3勝0敗。
📍泰國「Jomkol／Kedren 」，對戰「麟洋配」：生涯0勝5敗，近一年0勝3敗。
📍印尼「 Aifian／ Andianto」，對戰「麟洋配」：生涯6勝3敗，近一年2勝2敗。

▲「麟洋配」王齊麟／李洋小組賽拿下三連勝，確定晉級淘汰賽。（圖／美聯社／達志影像）
▲「麟洋配」王齊麟、李洋以小組地一晉級8強賽，下一場賽事將對上過去交手勝率100%的泰國「Jomkol／Kedren 」組合。（圖／美聯社／達志影像）
因此，這也是「麟洋配」在31日勢必贏過中國隊的最佳理由以及註解，而王齊麟、李洋不僅人助自助奪得「小組第一」，在抽籤時連老天爺都幫忙，8強賽抽到「泰國「Jomkol／Kedren 」，過去生涯交手麟洋配勝率是100%，可謂是一支「上上籤」，請大家一起幫麟洋配加油集氣，一路殺進金牌戰吧！

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