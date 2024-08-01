麟洋配「第2局早晉級8強」！第3局仍拼到贏原因曝 　一日球迷驚呆

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貼文曝光後，釣出不少內行人回應「分組第一跟第二差很多哦！賽制有規定小組第一不能打第一且同組不對打，所以你如果是小組第一，就會碰到別組的小組第二哦！」、「小組第二的人會去打小組第一的，相對一定更難打，這也是一種策略性贏球」、「看晉級的趨勢就能知道，麟洋配小組第一晉級8強賽一定比小組第二晉級有優勢喔！所以拿下對中國這場是一定很重要的，不然差很多。」
奧運羽球對戰規則曝光！麟洋配小組第一晉級更有優勢
在奧運羽球小組賽中只要前2名就能晉級8強，而8強賽有明文「小組賽同組規避、小組第一必打小組第二」的規則，因此麟洋配如果能取得D組小組第一的位置，就能夠抽到ABC三組的第二名對戰。以31日晚間的賽事來看，雖然「麟洋配」在第二局拿下時，就「確定能夠晉級8強」，但是如果能贏得該場比賽，就能夠以「小組第一」晉級8強，去拚抽籤抽到過往對戰紀錄較佔據優勢的「ABC組小組第二隊伍」。
以最終晉級隊伍來看，如果「麟洋配」31日的比賽輸給中國隊的話，將以小組第二晉級8強，按照規定，只能從A組第一中國「梁偉鏗／王昶將」、B組第一韓國「姜敏赫／徐承宰」、C組印度「Rankireddy／Shetty」來抽出8強的對手，然而從過去對戰紀錄以及近一年交手紀錄來看，對麟洋配來說也是不簡單的考驗。
📍中國「梁偉鏗／王昶將」，對戰「麟洋配」：生涯3勝2敗，近一年2勝1敗。
📍韓國「姜敏赫／徐承宰」，對戰「麟洋配」：生涯4勝1敗，近一年3勝1敗。
📍印度「Rankireddy／Shetty」，對戰「麟洋配」：生涯2勝2敗，近一年0勝1敗。
而正因為「麟洋配」在31日打贏了中國隊，變成小組第一晉級8強，在按照8強賽的規定，變成從A組第二馬來西亞「謝定峰／蘇偉譯」、B組第二泰國「Jomkol／Kedren 」、C組第二印尼「 Aifian／ Andianto」，然而再從過去對戰紀錄以及一年交手紀錄來看，麟洋配明顯勝率提升不少。
📍馬來西亞「謝定峰／蘇偉譯」，對戰「麟洋配」：生涯5勝4敗，近一年3勝0敗。
📍泰國「Jomkol／Kedren 」，對戰「麟洋配」：生涯0勝5敗，近一年0勝3敗。
📍印尼「 Aifian／ Andianto」，對戰「麟洋配」：生涯6勝3敗，近一年2勝2敗。
因此，這也是「麟洋配」在31日勢必贏過中國隊的最佳理由以及註解，而王齊麟、李洋不僅人助自助奪得「小組第一」，在抽籤時連老天爺都幫忙，8強賽抽到「泰國「Jomkol／Kedren 」，過去生涯交手麟洋配勝率是100%，可謂是一支「上上籤」，請大家一起幫麟洋配加油集氣，一路殺進金牌戰吧！