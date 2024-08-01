美國男籃103:86勝南蘇丹！詹皇領軍12分火力全開　巴黎奧運2連勝

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美國隊得分，詹皇得到12分7籃板5助攻，Stephen Curry得到3分1籃板4助攻，Kevin Durant得到14分2籃板3助攻，Jason Tatum拿下4分5籃板2助攻，Devin Booker拿下10分1籃板6助攻。
Anthony Davis得到8分7籃板3助攻，Bam Adebayo拿下18分7籃板全場最高，Anthony Edwards拿下13分1籃板3助攻，White拿下10分1籃板1助攻，Holiday得到5分、2籃板、1助攻，Tyrese Haliburton得到6分1助攻，Joel Embiid未能登場。
此役美國開賽就猛攻禁區，靠詹皇打出6比0攻勢，但暫停回來南蘇丹倒打一波7分攻勢，此後雙方陷入拉鋸，美國在Kevin Durant上場後開啟強攻模式，加上波士頓塞爾提克後場雙雄不斷施展防守壓力，稍稍把比分拉開，首節結束26比14、12分領先。
次節美國開局又是一波7比0，南蘇丹靠Peter Jok外線破網止住得分荒，以及Nuni Omot、Bul Kuol提供火力，一度來到20分差的南蘇丹又將差距縮小。不過從熱身賽就調整不錯的Bam Adebayo此時跳出，在左、右各來一記外線，上半場結束55比36、美國以19分領先。
下半場開始，南蘇丹由Bul Kuol以及Nuni Omot外線連發，比賽回到11分差，美國又將防守陣型擺上，退防速度與防守壓力都提升不少，加上Derrick White外線發威，美國隊3節結束以16分領先。
第四節開打，Carlik Jones持續猛攻，但美國隊再把綠衫軍雙衛White、Holiday擺上加強防守，效果十分顯著，分差又回到接近20分左右。最終美國以103比86，17分差距勝出，小組賽2連勝，而南蘇丹則是1勝1敗。
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