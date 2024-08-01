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美國男籃103:86勝南蘇丹！詹皇領軍12分火力全開　巴黎奧運2連勝

▲巴黎奧運男子籃球項目小組賽C組賽事，美國男籃第2場比賽台灣時間8月1日凌晨3時碰上本屆的「大黑馬」南蘇丹。「詹皇」LeBron James輕鬆拿下12分、7籃板、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲巴黎奧運男子籃球項目小組賽C組賽事，美國男籃第2場比賽台灣時間8月1日凌晨3時碰上本屆的「大黑馬」南蘇丹。「詹皇」LeBron James輕鬆拿下12分、7籃板、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）

記者吳政紘/綜合報導

2024巴黎奧運男子籃球項目小組賽C組賽事，美國男籃第2場比賽台灣時間8月1日凌晨3時碰上本屆的「大黑馬」南蘇丹。面對在熱身賽打得異常艱辛的南蘇丹，美國隊此戰在防守上做了不少調整，且上場球員都有得分記錄，最終美國男籃以103：86勝出，在C組小組賽拿到2連勝。此戰美國調整陣型，中鋒擺上AD外，Jayson Tatum也直接拉上先發，「詹皇」LeBron James拿下12分、7籃板、5助攻好表現，Stephen Curry得到3分1籃板4助攻，Kevin Durant得到14分2籃板3助攻，Joel Embiid未能登場。詹皇也拿到他在美國隊生涯300分里程碑。

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美國隊得分，詹皇得到12分7籃板5助攻，Stephen Curry得到3分1籃板4助攻，Kevin Durant得到14分2籃板3助攻，Jason Tatum拿下4分5籃板2助攻，Devin Booker拿下10分1籃板6助攻。

Anthony Davis得到8分7籃板3助攻，Bam Adebayo拿下18分7籃板全場最高，Anthony Edwards拿下13分1籃板3助攻，White拿下10分1籃板1助攻，Holiday得到5分、2籃板、1助攻，Tyrese Haliburton得到6分1助攻，Joel Embiid未能登場。

此役美國開賽就猛攻禁區，靠詹皇打出6比0攻勢，但暫停回來南蘇丹倒打一波7分攻勢，此後雙方陷入拉鋸，美國在Kevin Durant上場後開啟強攻模式，加上波士頓塞爾提克後場雙雄不斷施展防守壓力，稍稍把比分拉開，首節結束26比14、12分領先。

次節美國開局又是一波7比0，南蘇丹靠Peter Jok外線破網止住得分荒，以及Nuni Omot、Bul Kuol提供火力，一度來到20分差的南蘇丹又將差距縮小。不過從熱身賽就調整不錯的Bam Adebayo此時跳出，在左、右各來一記外線，上半場結束55比36、美國以19分領先。

下半場開始，南蘇丹由Bul Kuol以及Nuni Omot外線連發，比賽回到11分差，美國又將防守陣型擺上，退防速度與防守壓力都提升不少，加上Derrick White外線發威，美國隊3節結束以16分領先。

第四節開打，Carlik Jones持續猛攻，但美國隊再把綠衫軍雙衛White、Holiday擺上加強防守，效果十分顯著，分差又回到接近20分左右。最終美國以103比86，17分差距勝出，小組賽2連勝，而南蘇丹則是1勝1敗。

▲美國男籃大黑柱「詹皇」LeBron James輕鬆拿下12分、7籃板、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國男籃大黑柱「詹皇」LeBron James輕鬆拿下12分、7籃板、5助攻。（圖／美聯社／達志影像）
▲夜店投籃真的有用，Kevin Durant得到14分2籃板3助攻，幫助美國隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲夜店投籃真的有用，Kevin Durant得到14分2籃板3助攻，幫助美國隊贏球。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards拿下13分1籃板3助攻，順利展現自己全能身手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Anthony Edwards拿下13分1籃板3助攻，順利展現自己全能身手。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bam Adebayo拿下18分7籃板，是美國隊全場最高分。（圖／美聯社／達志影像）
▲Bam Adebayo拿下18分7籃板，是美國隊全場最高分。（圖／美聯社／達志影像）

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