台灣最慘夜市是它！開幕1個月「評價僅2.7顆星」　遊客逛過全傻眼

今天快衝！7-11寄杯咖啡買7送7　全家拿鐵、美式買3送3「限一天」

▲今日7-11有一日限定的精品咖啡買7送7，包括精品美式、馥芮白；全家有特濃美式、特濃拿鐵買3送3。（圖／7-11提供）
▲今日7-11有一日限定的精品咖啡買7送7，包括精品美式、馥芮白；全家有特濃美式、特濃拿鐵買3送3。（圖／7-11提供）

家庭消費中心/綜合報導

超商寄杯咖啡5折開喝！今（1）日7-11有一日限定的精品咖啡買7送7，包括精品美式、馥芮白；全家今（1）日有特濃美式、特濃拿鐵買3送3，可寄杯放在APP隨買跨店取，天天爽喝半價咖啡，除了APP有優惠外，全台實體門市也有咖啡優惠，全家特濃美式、泰式綠奶茶、仙女紅茶第二杯10元。

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🟡7-ELEVEN
📍APP｜8月1日限定
◾大杯精品美式買7送7，5折（原價100元、特價50元）
◾中杯精品美式買7送7，5折（原價80元、特價40元）
◾大杯精品馥芮白買7送7，5折（原價120元、特價60元）
◾中杯精品馥芮白買7送7，5折（原價100元、特價50元）

▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）
▲7-11寄杯精品美式、馥芮白咖啡買7送7。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月2日至8月8日
◾特大杯美式27杯888元 ，5.5折（原價60元、特價33元）
◾特大杯拿鐵19杯888元 ，6.7折（原價70元、特價47元）
◾CITY系列風味指定飲品 ，6.7折（好時經典可可(冰/熱)／冰贅沢八女抹茶／冰焙烤榛果）任18杯888元，（原價75元、特價50元）
◾經典純奶茶任27杯888元 ，6.6折（原價50元、特價33元）
◾黑糖珍珠撞奶／珍珠奶茶 任22杯888元 ，6.8折（原價60元、特價41元）
◾CITY PRIMA大杯精品拿鐵／大杯馥芮白 任11杯888元 ，6.8折（原價120元、特價81元）

📍門市｜8月6日至8月8日
◾濃萃美式買1送1，5折（原價50元、特價25元）
◾濃萃拿鐵買1送1，5折（原價60元、特價30元）
◾大杯卡布奇諾買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾韓國熊津紅蔘飲系列任選買1送1

🟡全家便利商店

📍APP｜8月1日 10:00開賣（使用全盈+PAY）
◾大杯特濃美式買3送3，5折（原價55元、特價28元）
◾大杯特濃拿鐵買3送3，5折（原價65元、特價33元）

▲全家隨買跨店取美式、拿鐵買3送3。（圖／翻攝自APP）
▲全家隨買跨店取美式、拿鐵買3送3。（圖／翻攝自APP）
📍門市｜7月31日至8月4日
◾大杯特濃美式第2杯10元，6折（原價55元、特價33元）
◾特大杯凍凍泰式綠奶茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）
◾桃粿仙女紅茶第2杯10元，5.9折（原價65元、特價38元）

▲全家咖啡、奶茶第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
▲全家咖啡、奶茶第二杯10元優惠。（圖／全家提供）
📍門市｜8月2日至8月4日
◾霜淇淋買1送1，5折（原價49元、特價25元）
◾舒跑energy買1送1，5折（原價39元、特價20元）
◾芒果百香雪酪冰棒買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾可口可樂纖維+600ml 買1送1，5折（原價35元、特價18元）

▲全家8月2日起至8月4日起，康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
▲全家8月2日起至8月4日起，康康五優惠霜淇淋買一送一。（圖／全家提供）
📍門市｜7月10日至8月20日
◾福爾摩沙紅茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
◾白烏龍茶買1送1，5折（原價40元、特價20元）
查詢福爾摩沙茶館販售店舖

▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）
▲全家福爾摩沙茶館指定飲品買一送一。（圖／全家提供）

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