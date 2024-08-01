美洲國家組織：無法認可委內瑞拉公布的選舉結果

委國大選國際施壓漸增　馬杜洛：願意分享勝選證據

▲隨著國際社會對委內瑞拉大選的質疑聲浪漸增，馬杜洛7月31日表示，他願意分享他勝選的證據。(圖:馬杜洛推特)
▲隨著國際社會對委內瑞拉大選的質疑聲浪漸增，馬杜洛7月31日表示，他願意分享他勝選的證據。(圖:馬杜洛推特)

中央廣播電臺

隨著國際社會對委內瑞拉總統馬杜洛(Nicolas Maduro)的施壓不斷增加，要求他證明已引發致命抗爭的勝選結果。馬杜洛7月31日表示，他願意分享他勝選的證據。

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反對派人士表示，已經有16人在28日大選引發的抗議中喪命，反對派宣稱其候選人龔薩雷斯(Gonzalez Urrutia)才是勝選者。

白宮警告，美國和國際社會對委內瑞拉的耐心正在「耗盡」，並與歐盟和南美洲國家一起要求提供詳細的投票數據。

馬杜洛在最高法院外向記者發表談話時表示，他「準備好提供100%的紀錄」，並針對他所謂的「對選舉進程的攻擊」提出上訴。

他說：「我願意接受選舉單位的傳喚、質詢和各方面的調查。」

這位61歲的總統自2013年起就擔任總統，並以51%的得票率被宣佈為當選者。

反對派表示，根據他們的投票所統計結果顯示，74歲的退休外交官龔薩雷斯以大幅優勢獲勝。

在被禁止參選後，由龔薩雷斯接替出馬的反對黨領袖馬查多(Maria Corina Machado) 31日表示，有16人因抗議選舉結果而喪命。

馬查多寫道：「這是馬杜洛對委內瑞拉人民的犯罪反應，他們作為家庭、作為一個社群走上街頭，捍衛他們自由的主權決定。」

馬杜洛回擊馬查多和龔薩雷斯說：「你們手上沾滿了鮮血。」

馬杜洛在對記者的發言中誓言：「他們永遠不會獲得政治權力」，並補充說他們應該「入獄」。

在成千上萬的群眾29日走上街頭高喊「自由，自由！」以及「這個政府要倒台了！」後，安全部隊朝委內瑞拉民眾發射催淚瓦斯和橡膠子彈。

馬查多表示，已有177人遭拘留，11人「被失蹤」，而檢察總長沙柏(Tarek William Saab)表示，有749人在抗議活動中被捕，其中一些人可能面臨恐怖主義指控。

軍方報告指出，其士兵有1人死亡、23人受傷。

數千人30日毫不畏懼地再次聚集在幾個城市舉行和平示威，支持反對派。

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