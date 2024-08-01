賴清德批「錯誤詮釋聯大2758號決議」！國台辦：一中原則不容挑戰
「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）年度峰會7月30日舉行，總統賴清德在會上表示，中國「錯誤詮釋聯大第2758號決議」，將其與「一中原則」不當連結，為了建構武力犯台的法理依據。對此中國國台辦發言人陳斌華7月31日深夜回應，指控民進黨頑固堅持「台獨」分裂立場，一再與西方反華勢力一同污衊、攻擊聯大第2758號決議，仍動搖不了國際社會堅持「一中原則」的基本格局。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
根據國台辦深夜發布的新聞稿，陳斌華聲稱，所謂的IPAC，其實是由一群「極端反華分子」拼湊而成，慣於在涉台問題上，挑釁滋事、編造及散播謠言，中國已多次表明反對立場，台灣問題是中國內政，不容許任何外來干涉，而聯大第2758號決議充分反映、鄭重確認了一個中國原則，其權威不容挑戰。
陳斌華強調，1949年中華人民共和國成立後，就成為代表全中國的唯一合法政府，中國的主權和固有領土疆域並沒有改變，中華人民共和國理所當然、完全享有和行使中國的主權，包括對台灣的。 1971年第26屆聯大通過第2758號決議，決定恢復中華人民共和國在聯合國的合法席次，從政治上、法律上和程序上，徹底解決了全中國在聯合國的代表權問題，明確了中國在聯合國的席位只有一個，不存在「兩個中國」、「一中一台」。
陳斌華並重申，一個中國原則是國際社會普遍共識，也是國際關係基本準則，亦是世界上183個國家與中國建交的政治基礎，充分體現了國際大義和人心所向；民進黨當局頑固堅持「台獨」分裂立場，一再夥同西方反華勢力，污衊、攻擊聯大第2758號決議，也動搖不了國際社會堅持一中原則的基本格局，只會讓國際社會更加清楚，台灣是中國一部分的事實。