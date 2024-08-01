依瑟儂緊擁戴資穎哭慘了！她親揭「當下對話」 神奇緣分球迷看哭
台灣羽球天后戴資穎31日晚間出戰巴黎奧運預賽，最終戰敗給好友、來自泰國的依瑟儂，無緣晉級8強。然而在賽後，依瑟儂緊擁小戴不放，兩人都落淚哭了出來，這一幕讓許多觀看比賽的球迷也跟著哭，因為這同時也是戴資穎奧運的最後一舞。而依瑟儂賽後接受訪問也親揭擁抱當下對小戴說的話，並在IG寫下心聲，讓許多台灣球迷也湧入依瑟儂社群，要她連同小戴的份努力下去。
記者張嘉哲/綜合報導
戴資穎31日晚間對陣來自泰國的好友依瑟儂，結果帶傷上陣的她，並無法發揮平常的實力，在移動、回球上處處遇到瓶頸，最終以19比21、15比21落敗，結束奧運生涯的最終篇章。而在賽後，戴資穎也走向前跟依瑟儂致意，結果依瑟儂一把就抱著戴資穎，兩人都感動落淚，這一幕放送全世界，也逼哭許多球迷。
依瑟儂在賽後接受泰媒訪問時，記者詢問：「最後跟戴資穎擁抱時說了什麼？」依瑟儂則回應：「我說很高興還可以跟妳一起比賽。」即便兩人經常在球場上是競爭對手，但私底下卻是惺惺相惜的好朋友，友情令人動容。
依瑟儂賽後洩漏心聲！戴資穎「一直都是我的鏡子」
然而依瑟儂也在結束跟小戴的比賽之後，在社群IG上發文並且附上一張與戴資穎的合照表示：「妳一直都是我的鏡子，希望妳可以早日康復，而且希望可以再在世界其它地方遇到妳。」
值得注意的是，依瑟儂後續的限時動態全部都是轉發球迷分享她打比賽晉級的轉播畫面，不過第一時間拿到手機，是先發上自己與小戴的合照，才轉發球迷Tag她的動態，完全可見這堅定的友情「有多珍貴」，不少小戴球迷也紛紛到依瑟儂IG留言「依瑟儂加油！妳一定要連同小戴的份拼下去」、「加油！妳要贏到最後喔」、「依瑟儂要拿金牌喔！妳是最棒的。」
戴資穎、依瑟儂超催淚友情！東京奧運祝福接上巴黎奧運
而在2021年東京奧運戴資穎在8強賽擊敗依瑟儂時，漫畫家「soon順順」畫了一幅戴資穎和依瑟儂在東京奧運為了救球都撲倒在地面的畫面，依瑟儂也轉發該漫畫祝福戴資穎，如今角色轉變，由依瑟儂擊敗自己晉級，戴資穎也在賽後表示：「我將依瑟儂3年前送給我的祝福，原封不動送了回去，她說贏了我很難過，但我仍希望依瑟儂此次奧運能一直贏到最後」這神奇的緣分實在太催淚啦！